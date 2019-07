Emotionele Yannick Thoelen draagt KVM-zege op aan overleden dochtertje: “Hoop dat papa haar trots heeft gemaakt” ABD/VDVJ

28 juli 2019

11u01 0 Jupiler Pro League Een moment om stil van te worden. In minuut 15 scandeerden de KV Mechelen-supporters de naam van Yannick Thoelen, die zijn pasgeboren dochtertje verloor op 15 januari van dit jaar. De doelman van Malinwa draagt de zege tegen Zulte Waregem ook op aan Lia. “Er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan haar denk.”

Yannick Thoelen zal het competitieduel tegen Zulte Waregem niet snel vergeten. De 29-jarige doelman kwam over van AA Gent, waar hij in de B-kern verzeild was, en keepte meteen een prima wedstrijd voor KV Mechelen. “Dit voelt als thuiskomen”, vertelt Thoelen, die eerder tussen 2008 en 2011 als jonkie speelde Achter de Kazerne. “Dit is een topgevoel. Het is fantastisch om met een clean sheet en een overwinning te starten.”

Naast de zege deed vooral de steun van de supporters hem veel deugd. “Ja, dat doet mij veel. Het geeft een gevoel van appreciatie. Ik ben zeer blij dat de fans mij zo goed hebben ontvangen.”

Traantje

Thoelen draagt het nummer 15 ter ere van zijn overleden dochtertje Lia. En in minuut 15 zongen de talrijke Mechelen-fans hem toe. “Het is erg emotioneel voor mij”, aldus Thoelen. “Je probeert wel gefocust te zijn, maar dat pakt me wel. Na het laatste fluitsignaal is er een traantje gevloeid. Op zo’n moment komt alles boven. Dat doet iets met mij. (stilte) Er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan haar denk. Deze overwinning is ook voor haar. Ik hoop dat papa haar trots heeft gemaakt.”

Zonder twijfel. Ondanks zijn tekort aan matchritme was Thoelen meteen secuur. “Ik heb lang niet gespeeld, het was mijn eerste wedstrijd van het seizoen. Maar wanneer je een kans krijgt, moet je die grijpen. Ik ben tevreden over mijn wedstrijd. Het niveau dat we hebben gehaald, was goed. Dit is de standaard die we moeten vasthouden. Dit is waar we naartoe willen.”

Vrancken: “Ben blij voor Yannick”

Coach Wouter Vrancken was opgetogen over de prestatie van zijn team én van Thoelen. “Dit is mooi voor hem. Ik ken Yannick, want we hebben nog samen gespeeld in Mechelen. Ik wist op voorhand dat hij heel weinig aanpassingsproblemen ging hebben. Als je dan op deze manier kan binnenkomen... Met supporters die hem op die manier binnenhalen. Hetzelfde geldt voor Dante Vanzeir. Ik ben blij dat de twee jongens op deze manier verwelkomd zijn en zo goed presteren.”