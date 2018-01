Colin Coosemans, de Mechelse rots in de branding, ruilt met plezier zijn clean sheets in voor meer punten Dieter Peeters

13u32 0 Photo News

De man van de heenronde bij KV Mechelen? U denkt spontaan aan Hassane Bandé, maar doelman Colin Coosemans (25) verhinderde minstens evenveel tegendoelpunten als de Burkinees er maakte. Daarmee trok hij de positieve lijn van vorig seizoen flink door, al speelt hij nu om het behoud en niet om Play-off I.

Na de pijnlijke 0 op 9 tegen Kortrijk, Club Brugge en Lokeren trok Coosemans een paar dagen naar Noord-Italië, een jaarlijkse traditie. “Even weg van alles, om de teller terug op 0 kon zetten”. Dat cijfer 0 is altijd belangrijk voor een doelman. Vorig seizoen pakte de Malinwa-keeper nog 14 clean sheets, met PO2 inbegrepen. Dit jaar zit hij nog maar aan 4. Toch houdt Coosemans zich daar niet te veel mee bezig. “Vorig jaar had ik met plezier een aantal clean sheets ingeruild voor PO1, dat is nu niet anders met de degradatie. De punten blijven het belangrijkst. Maar de nul houden helpt daar natuurlijk wel bij.” Vorig seizoen leverden zijn prestaties de jonge doelman ook heel wat positieve commentaar op, maar dit jaar blijven die door de mindere resultaten wat onderbelicht. “Dat is normaal, hé. Na de winst op Oostende had iedereen het over mijn saves. Maar als we niet hadden gescoord, hadden we ook maar één punt gepakt en had waarschijnlijk niemand iets gezegd”, zegt Coosemans nuchter.

Photonews

11 Coosemansen?

Daarmee raakt het Mechelse sluitstuk meteen het pijnpunt van zijn ploeg aan: KV kwam in 21 matchen slechts 21 keer tot scoren. Coosemans wil echter niemand met de vinger wijzen. “Vorig jaar kreeg ik veel lof voor die clean sheets, terwijl dat de verdienste van de ploeg was. Nu het aanvallend minder loopt, moeten we dat ook niet afschuiven op individuen”. Toch is het een opvallende vaststelling dat de doelman met zijn assist tegen Moeskroen meer beslissende passes achter zijn naam heeft dan bijvoorbeeld Pedersen en evenveel als Bandé. Geen toeval dus dat een aantal supporters nog het liefst van al 11 Coosemansen op het veld zouden zijn.

Ook bij enkele grote clubs blijven de prestaties van de 25-jarige puntenpakker niet onopgemerkt, maar daar wil de doelman op dit moment niet van weten. “Op dit moment heeft geen enkele speler het recht om aan zijn eigen belangen te denken. Uiteraard heb ik nog dromen en ambities voor mijn eigen carrière. Als je PO1 speelt, kan je misschien eens denken of spreken over een stap hogerop, maar nu is dat uit den boze”. De doelman wil duidelijk zijn verantwoordelijkheden niet uit de weggaan. Sinds hij zich vorig jaar opwierp als titularis is zijn positie in de kleedkamer namelijk ook veranderd. “Ik ben hier nu 2,5 jaar en eigenlijk ben ik pas sinds vorig seizoen basisspeler. Daar hoort uiteraard een bepaalde verantwoordelijkheid bij. Samen met een aantal anderen probeer ik de kar te trekken.”

Photo News

Wintertransfers bovenop de aanwezige kwaliteit

Alleen had de doelman niet verwacht dat hij het voortouw zou moeten nemen in de degradatiestrijd. “Niemand had dat verwacht, denk ik hé. Met onze kwaliteiten moeten we ons sowieso kunnen redden. Al voelt dat absurd om te zeggen ‘moeten redden’, als je ziet welke spelers we hebben”. Bovenop de al aanwezige kwaliteit kwamen er de afgelopen dagen nog een aantal bekende namen bij: Verdier, Camus en Tainmont. Maar Mechelen dreigt ook één van hun sterkhouders te verliezen. Ivan Tomecak zou naar Club Brugge kunnen, de club waar Coosemans meer dan 10 jaar van zijn carrière doorbracht. “Ivan heeft me nog niet om advies gevraagd, maar uiteraard kan ik enkel positief zijn over Club. Als ik het tactisch aanpak, moet ik hem misschien adviseren om te blijven. (lacht) Want we kunnen hem zeker gebruiken!”

Photo News

Photo News