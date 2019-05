Bondsvoorzitter: “Kan geen champagne drinken met mensen vernoemd in matchfixingzaak” BF

08 mei 2019

08u19 0 Belgisch voetbal Bondsvoorzitter Gérard Linard is er niet mee opgezet dat KV Mechelen naar de burgerrechter stapt. “Onze clubs moeten de disciplinaire bondsinstanties vertrouwen.” Ook legt hij uit waarom hij niet zelf de bekertrofee aan KVM wou overhandigen. “Ik wil me neutraal houden.”

Linard benadrukt dat hij niet wil of kan tussenkomen in het kortgeding van KV Mechelen. “Maar ik ben ontgoocheld, ja”, zegt hij. “De clubs moeten respecteren dat de disciplinaire commissie van de bond onafhankelijk is. Ik hoop nog altijd dat de beslissing over Mechelen in de bond voor 30 juni valt, niets zegt dat dat niet mogelijk zal zijn. Ik kan niet tegenhouden dat Mechelen naar de burgerrechter stapt. De Pro League heeft wel een reglement dat clubs verbiedt een burgerlijke procedure te starten, maar is dat wel legaal? We zullen zien wat het tribunaal over Mechelen beslist.”

Somers en Timmermans

De bekerwinst van KV Mechelen afgelopen woensdag maakt het opstellen van de kalender voor volgend seizoen nog complexer, zolang er geen uitspraak is in de matchfixingzaak. Linard wou na de zege van KV Mechelen ook niet de beker eigenhandig uitreiken, zo had KVM-assistent Fred Vanderbiest verklapt. Linard geeft dat toe. “Ik contesteer de zege van KV Mechelen niet, het is des te beter voor hen. Maar als bondsvoorzitter wil ik neutraal blijven. Ik heb daar Olivier Somers en Johan Timmermans gezien, zij moeten voor de disciplinaire organen van de bond verschijnen omdat ze vernoemd zijn in een zaak over mogelijke matchfixing. Ik vind het als bondsvoorzitter dan moeilijk om die mensen te ontmoeten en met hen champagne te drinken op de zege. Nogmaals: ik moet neutraal blijven in die zaak. Ik hoop alleen dat er zo snel mogelijk een beslissing valt. Die affaire is een harde slag voor het Belgische voetbal en niemand had dat zo zien aankomen.”