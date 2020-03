Blunder Swinkels kost Mechelen belangrijke punten: “Het lijkt wel alsof ieder foutje van mij tegengoal wordt” Axel Brisart

07 maart 2020

23u33 0 KV Mechelen Arjan Swinkels was de pineut van de avond. Na stevig mistasten van de Nederlander kwam Eupen op gelijke hoogte. Opdoffer voor ‘Swinkie’, die baalde als een stekker.

“Het lijkt wel alsof ieder foutje van mij een tegendoelpunt wordt”, zuchtte Swinkels - knap dat hij de pers te woord stond. “Zo een fout mag niet gebeuren. Het is kl*te dat je één bal verkeerd inschat en dat dat ons meteen punten kost. Oké, we hebben het nog in eigen handen, maar het zou lekker geweest zijn dat Anderlecht al uitgeteld was. Dit is zuur puntenverlies.”