Exclusief voor abonnees Aster Vranckx (17), de nieuwe chouchou bij KV Mechelen: “Mijn vader had liever

dat ik ging boksen” Axel Brisart

18 februari 2020

07u00 0 KV Mechelen ‘In youth they trust’. Niet alleen bij Anderlecht, maar ook in Mechelen loopt er een pak talent rond. Met als uitschieter Aster Vranckx (17), die voor de neus van Vincent Kompany zijn eerste goal ooit scoorde. Nu al wordt hij bestempeld tot de ‘nieuwe Witsel’.

Afspraak op de ‘Kleine Malinwa’, historierijk jeugdcomplex van KV Mechelen, waar Aster Vranckx de voorbije jaren met rasse schreden vooruit is gegaan. “Hier heb ik met mijn ploegmaats in de jeugd veel meegemaakt. We konden ­lachen, ruziën, feesten,... Mooie herinneringen.”

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis