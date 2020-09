Algemeen directeur KV Mechelen reageert nadat eigenaar Penninckx wordt opgesloten in gevangenis: “We zijn verbaasd” ABD/TVDZM

12 september 2020

20u03 4 KV Mechelen KV Mechelen, KV Mechelen, dat thuis met 0-1 verloor van KV Oostende , beleeft ook bestuursniveau woelige dagen. Hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx is opgesloten in de gevangenis. De ex-CEO van modegroep FNG werd na het faillissement van zijn bedrijf in verdenking gesteld in een gerechtelijk onderzoek . Hij zou zijn voorwaarden geschonden hebben. “Wij zijn verbaasd”, aldus algemeen directeur Frank Lagast in een eerste reactie.

Het gaat van kwaad naar erger met Dieter Penninckx. De eigenaar van KV Mechelen - hij heeft 71,2% van de aandelen in handen - is vrijdag opgesloten in de gevangenis. Hij zou de voorwaarden, die verbonden zijn aan het gerechtelijk onderzoek naar het faillissement van FNG, geschonden hebben. Ook zijn vrouw werd aangehouden. Zij kreeg een enkelband. Achter de Kazerne vielen ze compleet uit de lucht bij het horen van het nieuws.

“We hebben het nieuws vernomen tijdens de rust. We zijn verbaasd en hebben zelf weinig details”, vertelt algemeen directeur Lagast. “Blijkbaar zit hij vast omdat hij zijn voorwaarden geschonden heeft, zo staat in de pers. Verder weten wij ook van niks.”

De ongerustheid groeit in Mechelen. “Of dit gevolgen heeft voor de club? Neen”, benadrukt Lagast. “Is het lastig? Ja. Het is niet plezant natuurlijk. Dieter is de hoofdaandeelhouder. We zullen zien hoe we het zullen oplossen. Als aandeelhouder is er geen probleem, maar binnen het bestuur zal dit wel uitvoerig besproken worden. Dit is imagoschade, vooral voor Dieter zelf. We moeten het even laten bezinken en zullen nadenken hoe het verder moet. Of er bij KVM gewerkt wordt aan een oplossing? Neen, we zijn vooral verbaasd. Ik denk vooral aan zijn familie en kinderen, die in het stadion aanwezig waren. Het zijn harde omstandigheden. Dieter wordt hard aangepakt. Terecht of niet, dat weet ik niet. Maar hij stond er in de moeilijke momenten van KV Mechelen. En wij zullen er als bestuur staan in zijn moeilijke momenten. Hoe het verder moet? We zullen zien.”

Valsheid in geschriften

Penninckx werd, net als zijn vrouw en ex-businesspartner Manu Bracke, in verdenking gesteld van valsheid in geschriften, het indienen van valse jaarrekeningen, de manipulatie van de beurskoers, het misbruik van vennootschapsgoederen en het niet willen meewerken met beursautoriteit FSMA. Na hun eerste verhoor bij de onderzoeksrechter werden ze allen vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Alleen zouden Penninckx en zijn vrouw die nu geschonden hebben.

Penninckx, die het tegenwoordig rustig aan moet doen om medische ­redenen, is sinds eind 2017 meerderheidsaandeelhouder van KV Mechelen. De burgerlijke ingenieur is al z’n hele leven lang supporter van KVM. Vorig jaar kocht hij Olivier Somers uit toen diens reputatie bezoedeld werd door de affaire met Waasland-Beveren. Hij bezit nu 71,2 procent van de club. Voor die aandelen betaalde hij een dikke 4 miljoen euro. Daarbovenop zou Penninckx nog een aanzienlijke som geïnvesteerd hebben.

