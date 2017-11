Aleksandar Jankovic keert terug naar KV Mechelen Yari Pinnewaert

17u17 47 BELGA KV Mechelen Aleksander Jankovic wordt opnieuw trainer bij KV Mechelen. Dat heeft de club zopas bekend gemaakt op de clubwebsite. “Hij kent de groep, weet wat zijn opdracht is en wilt iets goed maken”, klinkt het KVM-voorzitter Johan Timmermans. De Serviër tekende een contract tot het einde van dit seizoen.

Voor Jankovic is het een terugkeer naar het oude nest, want eerder was hij al tussen 2014 en 2016 bij Malinois aan de slag. In september vorig jaar vertrok hij er om zijn geluk te gaan beproeven bij Standard Luik. De 37-jarige Ferrera maakte destijds de omgekeerde beweging en trok van de boorden van de Maas naar Mechelen.

“We hebben uitgebreid gesproken met Aleksandar”, zo zegt Johan Timmermans. “Zijn grote voordeel ten opzichte van andere kandidaten is dat hij de spelersgroep én de competitie heel goed kent. Hij weet perfect wat zijn opdracht is, KV Mechelen in 1A houden.”

“De coach moet de spelers nu op één lijn krijgen en resultaten neerzetten. We vragen dat alle supporters zich ook achter het team blijven scharen, zeker nu zaterdag thuis tegen KV Kortrijk”.

Jankovic leidt morgenochtend al meteen de trainingen.