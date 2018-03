Aad De Mos scherp voor zijn ex-club KV Mechelen: "De zoveelste club die kapotgaat door gebrek aan voetbalverstand" Niels Poissonnier

01 maart 2018

06u30 8 KV Mechelen Er moet Aad de Mos (70) iets van zijn hart, nu KV Mechelen op de rand van degradatie staat. "Het ontbreekt er aan voetbalverstand." Een monoloog. Op zijn Aads – scherp en onversneden.

"Het doet me pijn KV Mechelen in deze situatie te zien – waar ik ook kom, in binnen- of buitenland, mensen associëren me nog overal met Malinwa. Voor het Belgische voetbal zou het een groot verlies zijn mochten zij degraderen. Zó een traditieclub, met dát stadion en díe supporters. KV Mechelen hoort thuis in eerste klasse. Veel meer dan dat clubje uit Qatar, dat geen ­binding heeft met België. Eupen is ­simpelweg een filiaal van een rijke sjeik die er elk jaar wat spelers plaatst en sinds enkele maanden ook een bekende coach: Claude Makelele. Al moet ik wel toegeven dat Eupen afgelopen winter beter werk geleverd heeft dan KV Mechelen."

