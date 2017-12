"Sinds mijn 4 jaar is het: voetbal, voetbal, voetbal" Bandé, de man van 10 miljoen Frank Dekeyser

23u11

Als een roman: zo leest de jonge carrière van Hassane Bandé (19). Van FC Salitas, via KV Mechelen naar Ajax. Burkinees met de eeuwige glimlach. Een gesprek over voetbal, familie en religie. “Mama was bang dat ik een bandiet zou worden.”

Een ploegmaat vertelt, daags na de zege van KV Mechelen op Oostende. “Heb je het niet gezien op Instagram? We zijn speciaal naar de zee geweest voor Hassane. Eens gaan kijken. Hij had dat nog nooit gezien. Hij was zó gelukkig, je ziet het niet vaak. Ne crème van ne gast.”

