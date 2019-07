KVM-eigenaar Dieter Penninckx na uitspraak BAS: “We willen als club de pagina omslaan” MMP

19 juli 2019

15u44

Bron: Belga 0 KV Mechelen KV Mechelen wil de stormachtige periode na het matchfixingschandaal afsluiten en volgend seizoen met een gerust gemoed aantreden in 1A. Dat heeft eigenaar Dieter Penninckx vrijdag gezegd op een persconferentie. De club plant voorlopig dan ook geen verdere juridische stappen. “Wij willen niet de partij zijn die de storm verder aanwakkert”, aldus Penninckx.

De club legt zich neer bij de uitspraak van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS), dat had beslist dat KV Mechelen volgend seizoen geen Europees voetbal en bekervoetbal mag spelen. De Europese voetbalbond UEFA bevestigde donderdagavond dat KV Mechelen niet zal starten in de poulefase van de Europa League.

“We hadden kunnen gaan pleiten bij UEFA, maar dan had de storm zich verder kunnen gaan verspreiden over het Belgisch voetbal”, legde Penninckx uit. “Daarom hebben we dit besluit genomen.”

“Dat betekent niet dat we de uitspraak van het BAS - dat we als club schuldig zouden zijn aan matchfixing - kunnen aanvaarden”, benadrukte de hoofdaandeelhouder wel. “We leggen ons wel neer bij het feit dat we geen Europees voetbal gaan spelen.”

Penninckx wenst AA Gent, dat het Europees ticket van KV Mechelen overneemt, alle succes. “Wij kijken nu naar het volgende seizoen.”

Zaterdag speelt KV Mechelen de Supercup tegen landskampioen RC Genk. Coach Wouter Vrancken kon moeilijk voorspellen of zijn ploeg klaar is voor die match. “We zijn mentaal pas aan onze voorbereiding begonnen na de uitspraak van het BAS dat we in 1A zouden starten, tien dagen geleden. Op dat moment is er een grote last van de schouders van de spelers gevallen.”