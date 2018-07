KV Mechelen zet alle juridische procedures tegen Moeskroen stop TLB

20 juli 2018

23u59

Bron: Belga 0 Belgisch Voetbal KV Mechelen heeft het onderzoek van het gerecht en de mededingingsautoriteit naar voetbalclub Moeskroen laten stopzetten. Dat schreef voorzitter Johan Timmermans in een brief aan Pierre François, de CEO van de Pro League, en werd vandaag bekendgemaakt. De degradant richt zo nu enkel op het sportieve aspect.

In het schrijven aan François liet KV Mechelen weten dat ze alle opgestarte procedures om de licentie van Moeskroen aan te vechten stopzetten. De Mechelaars verzetten zich met een juridische drietrapsraket tegen hun degradatie, omdat ze vermoedden dat de licentietoewijzing aan de Henegouwse club onterecht was.

KV Mechelen zette bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport een procedure op, maar kreeg in mei al nul op het rekest. Intussen liep er een kortgedingprocedure, opdat Malinwa als zeventiende club kon aantreden in de Jupiler Pro League terwijl het onderzoek tegen Moeskroen liep. Maar ook de kortgedingrechter ging niet in op het verzoek van de 'Kakkers'.

Daardoor bestond enkel nog het derde juridische luik, namelijk een onderzoek door het Brussels parket naar voetbalclub Moeskroen na een strafklacht met burgerlijke partijstelling. Dat moest uitklaren of Moeskroen zich schuldig heeft gemaakt aan fraude en oplichting door valse stukken en geantidateerde documenten in te dienen om te verhullen dat de Henegouwse club geleid werd door makelaars.

KV Mechelen besliste echter om die klacht te laten vallen. "De club heeft besloten om zich vanaf heden alleen op het sportieve aspect te richten en hoopt via de competitie de promotie af te dwingen om vanaf het seizoen 2019-2020 opnieuw in 1A uit te komen", klinkt het bij de Pro League.

"Dit is heel goed nieuws voor de werking van de Pro League en hopelijk lossen profclubs in de toekomst hun problemen intern op", vulde kersvers Pro League-voorzitter Marc Coucke aan.