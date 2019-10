KV Mechelen vindt klacht Beerschot onontvankelijk Niels Vleminckx

08 oktober 2019

13u10 4 Belgisch voetbal Beerschot vecht de licentie van KV Mechelen aan. “De klacht is volgens ons onontvankelijk”, klinkt het bij KVM. Beerschot had gehoopt dat de zaak voor de start van de competitie zou behandeld zijn. “Maar we willen de zaak warm houden.”

Beerschot betwist de licentie van KV Mechelen voor het lopende seizoen. De klacht dateert van begin juli. Pas drie maanden later behandelt de licentiecommissie de materie. Volgens het bondsreglement heeft een club waarvan een bestuurder geschrapt of geschorst is door een sportinstantie geen recht op een licentie. Bij KVM schorstte ex-bondsvoorzitter Linard toenmalig Mechelen-voorzitter Johan Timmermans uit het uitvoerend comité.

Bij KV Mechelen zeggen ze in eerste instantie dat de klacht niet ontvankelijk is. “Er is niet aan de vormvereisten voldaan. En zelfs dan: volgens het bondsreglement heeft de voorzitter van de KBVB niet de macht om een bestuurder te schorsen.” Daarnaast wijst KVM erop dat alle bestuurders die voor het BAS veroordeeld zijn niet langer deel uitmaken van de professionele structuur van Malinwa.

Bij Beerschot beseffen ze dat de licentie van KV Mechelen voor dit seizoen wellicht niet meer zal ingetrokken worden. “We willen de zaak vooral warm houden”, klinkt het bij advocaat Thomas Gillis. Beerschot heeft op dit moment ook geen persoonlijk belang meer bij de ontneming van de Mechelse licentie. Toen het de klacht indiende was dat wel nog het geval.

Los daarvan staat het zo goed als vast dat de licentie van KV Mechelen op het einde van het seizoen opnieuw zal aangevochten worden. Malinwa is zich daarvan bewust en probeert zich juridisch in te dekken.