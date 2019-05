KV Mechelen start kort geding om onschuld aan te tonen: “Schrik dat zaakje op een drafje zal afgehandeld worden” Redactie

04 mei 2019

16u58 66 Operatie Propere Handen KV Mechelen start dinsdag een procedure in kort geding voor de burgerlijke rechtbank. Malinwa vindt dat de rechten van de verdediging geschonden worden. Enerzijds vindt de club dat ze onvoldoende tijd krijgt om zich te verdedigen, anderzijds willen ze toegang tot het dossier. “Wij willen vermijden dat alles op een drafje wordt afgehandeld”, klonk het in een reactie aan onze redactie.

Tussen 18 en 28 mei zullen er zes zittingen plaatsvinden, waarbij KV Mechelen het dossier rond matchfixing zal verdedigen. Te kort dag, vinden de ‘Maneblussers’. In de hoop op meer tijd stapt de club dus naar de burgerlijke rechtbank. “KVM heeft haar argumenten al op 30 april voorgelegd op de zitting van de Geschillencommissie Hoger Beroep, maar heeft intussen moeten vaststellen dat de instanties van de KBVB deze argumenten integraal naast zich neer hebben gelegd en in de plaats daarvan KV Mechelen opgelegd hebben om zich binnen totaal onredelijke termijnen en zonder toegang tot het strafdossier te verdedigen. Dit is niet ernstig”, klinkt het in het perscommuniqué op de webstek van KV Mechelen.

Op een drafje

In een reactie aan onze redactie volgde meer uitleg. “Wij gaan ons niet kunnen verdedigen omdat we de stukken niet hebben. Anderzijds is de termijn ook veel te kort. Wij zijn van mening dat we onschuldig zijn. Geef ons dan ook de stukken en de tijd om dat te kunnen aantonen. Dat is de essentie van het hele verhaal. Eigenlijk hebben wij schrik dat de zaak op een drafje zal worden afgehandeld. Dat wij de zwarte piet krijgen toegeschoven en de potjes nadien dichtgaan en iedereen kan uitkijken naar volgend seizoen. Dat willen wij zien te vermijden.”

Wij hebben schrik dat de zaak op een drafje zal worden afgehandeld

Dus stappen ze naar de burgerlijke rechtbank. “Enkel en alleen om te verzekeren dat de tuchtvervolging door de KBVB op een correcte en transparante wijze kan gebeuren, op basis van een volledig dossier en met eerbied voor de rechten van verdediging van alle partijen”, luidde het nog verder in het communiqué. “Deze procedure zal haar beloop kennen in de komende dagen en KV Mechelen heeft alle vertrouwen dat de rechtstaat zal zegevieren.”

Glad ijs

Malinwa begeeft zich met dit manoeuvre ook op glad ijs, want volgens het intern reglement van de Pro League kan de club gesanctioneerd worden met uitsluiting als ze naar de burgerlijke rechtbank stapt. In de geschiedenis van het Belgische voetbal is dat bij andere clubs echter nog nooit gebeurd.