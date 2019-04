KV Mechelen slaat terug: “Voor degradatie dient de vordering ingediend te zijn vóór 15 juni” MH

23 april 2019

21u40

Bron: Belga 5 Operatie Propere Handen Zowel KV Mechelen als Waasland-Beveren reageren verbaasd op de Zowel KV Mechelen als Waasland-Beveren reageren verbaasd op de vordering van de onderzoekscommissie . Die eist dat beide clubs volgend seizoen in 1B uitkomen. “Je kan niet gestraft worden voor iets waar je niet aan meegewerkt hebt.”

“We krijgen een sanctie voorgesteld voor iets wat we niet gedaan hebben”, aldus Dieter Penninckx, hoofdaandeelhouder van KV Mechelen, in een communiqué. “Wij zijn verbaasd over de gevraagde sanctie door het bondsparket omdat we weten dat we als club onschuldig zijn”, klinkt het nog.

KV Mechelen ging te rade bij zijn advocaten en die concluderen allemaal hetzelfde, stelt de club. “Men wil een degradatie van 1A naar 1B, wat volgens onze lezing van het bondsreglement niet mogelijk is”, aldus Penninckx. “Dat spreekt van allerlei mogelijke sancties, maar voor degradatie dient de vordering ingediend te zijn vóór 15 juni van het seizoen van de beweerde poging of daad van competitievervalsing, dus voor 15 juni 2018. Dat hebben ons verschillende advocaten bevestigd.”

Men wil een degradatie van 1A naar 1B, wat volgens onze lezing van het bondsreglement niet mogelijk is Hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx

“We zijn ervan overtuigd dat de Geschillencommissie Hoger Beroep onze onschuld als club zal inzien en zal handelen volgens het bondsreglement.”

Waasland-Beveren “enorm geschrokken” van oproeping

“Je kan niet gestraft worden voor iets waar je niet aan meegewerkt hebt”, reageert Martijn De Jonge, woordvoerder van Waasland-Beveren, dan weer. “We zijn enorm geschrokken, omdat we helemaal niets met deze zaak te maken hebben.”

Malinwa zou Waasland-Beveren benaderd hebben om de laatste competitiematch opzettelijk te verliezen. De Waaslanders zouden daarbij verzaakt hebben aan de meldingsplicht. “Maar dat kan enkel bestuurders ten laste worden gelegd, en tot onze verbazing wordt ook de club vervolgd”, stelt de woordvoerder. “Het is jammer dat de club meegetrokken wordt in een verhaal waarin we eigenlijk het slachtoffer zijn. Er is Waasland-Beveren gevraagd om de match te vervalsen, maar we zijn daar nooit in mee gegaan.”

De club is momenteel nog aan het onderzoeken wat er Waasland-Beveren precies ten laste wordt gelegd. “We hebben nog geen inzage in het volledige dossier. Maar we zullen ons hoe dan ook juridisch grondig voorbereiden en de komende dagen de strategie bepalen.” Behalve de club zelf worden ook voorzitter Dirk Huyck, ondervoorzitter Jozef Van Remoortel, CFO Olivier Swolfs en directielid Walter Clippeleyr vervolgd.