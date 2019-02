KV Mechelen reageert op “absurde geruchten”: “Zondag wordt er sportief gestreden voor tweede periode" XC

28 februari 2019

09u31 0 Belgisch Voetbal KV Mechelen sluit zondag de tweede periode af met een wedstrijd op bezoek bij Lommel. E n voor die partij deden de voorbije dagen bizarre geruchten de ronde. Zo zou Malinwa met een B-elftal aantreden, aangezien het te horen kreeg dat het niet mag promoveren. Mechelen komt nu zelf met een kordaat antwoord op die insinuaties.

“De spanning naar de laatste speeldag in de reguliere competitie neemt toe en dan nemen -we verbazen ons er al niet meer over- ook de geruchten toe. Van ‘spelen met de B-ploeg’ tot ‘de club heeft een bericht gekregen dat ze niet mag promoveren’. Maar we kunnen je geruststellen, die geruchten kloppen niet”, aldus KV Mechelen in een statement.

“Dus voor de duidelijkheid: nee, KV Mechelen zal niet met een B-ploeg in Lommel aan de aftrap komen. En nee, KV Mechelen is niet op de hoogte gebracht van één of andere tuchtmaatregel die de club verbiedt te promoveren.”

“De club krijgt de laatste weken een heel aantal vragen en veronderstellingen, de ene theorie al absurder dan de ander. Maar laat het absoluut duidelijk zijn: zondag zal er sportief gestreden worden om de tweede periodetitel. Met ons sterkste elftal. Dat is waar het nu om draait en waar we ons als club op focussen.”

Een B-ploeg opstellen? Yeah right. 😆

🗣 "Zondag wordt er sportief gestreden voor periode 2. Dat is onze focus." https://t.co/nldiCdHQ4n pic.twitter.com/Ts6jl3XpVW KV Mechelen(@ kvmechelen) link