KV Mechelen meteen vol aan de bak in 1B met verplaatsing naar OH Leuven Redactie

12 juni 2018

12u37 0

Het uit 1A gedegradeerde KV Mechelen, dat gisteren al zijn trainingen op het nieuwe seizoen hervatte, staat meteen voor een echte test op de openingsspeeldag in de Proximus League: Malinwa opent op het veld van OH Leuven. Ook de tweede wedstrijd speelt KVM op verplaatsing, in Roeselare, om zich zo wat tijd te kopen om de nieuwe hoofdtribune volledig af te kunnen werken. Promovendus Lommel opent 1B op vrijdag 3 augustus met een thuismatch tegen Union. Beerschot-Wilrijk, samen met KVM en OHL de favoriet om te promoveren, trekt op die eerste speeldag naar Tubeke. Op vrijdag 14 september staat er Beerschot-Wilrijk tegen KV Mechelen op het programma. Hieronder alvast de eerste vijf speeldagen, de volledige kalender van 1B vind je HIER.

Eerste speeldag

8/3/2018 20:30 Lommel SK - Royale Union St-Gilloise

8/4/2018 17:00 Oud-Heverlee Leuven - YR KV Mechelen

8/4/2018 20:30 KVC Westerlo - KSV Roeselare

8/5/2018 16:00 AFC Tubize FCO - Beerschot-Wilrijk

Tweede speeldag

8/10/2018 20:30 FCO Beerschot-Wilrijk - KVC Westerlo

8/11/2018 17:00 KSV Roeselare - YR KV Mechelen

8/11/2018 20:30 Lommel SK - AFC Tubize

8/12/2018 16:00 Royale Union St-Gilloise - Oud-Heverlee Leuven

Derde speeldag

8/17/2018 20:30 YR KV Mechelen - Lommel SK

8/18/2018 17:00 KVC Westerlo Royale - Union St-Gilloise

8/18/2018 20:30 AFC Tubize - KSV Roeselare

8/19/2018 16:00 Oud-Heverlee Leuven - FCO Beerschot-Wilrijk

Vierde speeldag

8/31/2018 20:30 FCO Beerschot-Wilrijk - Royale Union St-Gilloise

9/1/2018 17:00 Oud-Heverlee Leuven - KVC Westerlo

9/1/2018 20:30 KSV Roeselare - Lommel SK

9/2/2018 16:00 YR KV Mechelen - AFC Tubize

Vijfde speeldag

9/8/2018 17:00 Lommel SK - Oud-Heverlee Leuven

9/8/2018 20:30 KVC Westerlo - AFC Tubize

9/9/2018 14:30 Royale Union St-Gilloise - YR KV Mechelen

9/9/2018 18:00 KSV Roeselare - FCO Beerschot-Wilrijk