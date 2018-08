KV Mechelen kan ook tweede match in 1B niet winnen, De Camargo opent wel zijn rekening voor Malinwa TLB/MDB

11 augustus 2018

18u57

Bron: Eigen berichtgeving 1 Belgisch Voetbal KV Mechelen is met een magere 2 op 6 aan het seizoen in 1B begonnen. Roeselare klom al na amper vier minuten op voorsprong via nieuwkomer Gino van Kessel, maar Clement Tainmont (vanaf de stip) en Igor De Camargo zetten de scheve situatie recht voor KV Mechelen. Malinwa leek op Schiervelde op weg naar zijn eerste driepunter in 1B, maar Thibaut van Acker besliste daar met een heerlijke treffer nog anders over: 2-2.

Malinwa schoot slecht uit de startblokken en keek al na enkele minuten tegen een achterstand aan. Gino van Kessel zette met Stijn De Smet een knappe combinatie op waarna de Nederlander zijn schot via een Mechels been in doel zag verdwijnen. Pech in de afwerking, maar de aanval was wel van mooie makelij. KV Mechelen had het lastig om de organisatie van de thuisploeg te ontregelen. Lépicier besloot dan maar een handje te helpen. De verdediger van Roeselare controleerde het leer slecht en beging dan in de zestien een fout op Cornet. Tainmont bedankte en zette de strafschop om.

Halfweg de tweede helft mocht Igor De Camargo zijn opwachting maken. Een goede zet van trainer Dennis van Wijk, want de Braziliaanse Belg schoot meteen met scherp. Nikola Storm snelde op rechts voorbij zijn naaste belager en schotelde dan zijn spits de 1-2 voor. Meteen de eerste treffer van De Camargo voor KV Mechelen. Het orgelpunt kwam echter van de voet van Thibaut Van Acker. De voormalige Bruggeling haalde met zijn linker verwoestende uit en zag zijn pegel in de bovenhoek belanden. Een heerlijke treffer die Roeselare nog een punt opleverde. Mechelen had zijn start in 1B ongetwijfeld anders voorgesteld. Het moet nu met een 2 op 6 verder.