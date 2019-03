KV Mechelen is kampioen! Malinwa wint heftige tweede titelmatch van Beerschot-Wilrijk en promoveert in principe naar 1A

Kristof De Cnodder en Glenn Van Snick

16 maart 2019

18u08

Bron: Eigen berichtgeving 20 Belgisch Voetbal De (sportieve) beslissing is gevallen: KV Mechelen kroonde zich tot kampioen in 1B. Na een fel bevochten tweede titelfinale klopte Malinwa rivaal Beerschot-Wilrijk met 2-1. Over een heel seizoen bekeken mag de Mechelse triomf terecht worden genoemd. Grote vraag is nu: mag KV straks ook écht promoveren of gooit de zaak ‘Propere Handen’ alsnog roet in het eten?

KV Mechelen en Beerschot leefden al heel het seizoen op gespannen voet en de uitspraken die Beerschots sterke man Francis Vrancken deze week in de media deed, gooiden alleen maar olie op het vuur. “Mechelen zal moeten zakken als gevolg van de zaak ‘Propere Handen’. Bijgevolg gaan wij hoe dan ook naar 1A”, klonk Vrancken zeker van zijn stuk. De spelers van beide teams legden die extrasportieve zaken vanmiddag toch maar naast zich neer, want zij wilden in de return van de titelfinales alvast hun sportieve plicht vervullen.

Al na één minuut gingen bij Beerschot alle alarmen af. Knullig balverlies van de doorgaans zo secure Gertjan De Mets leidde een dot van een kans in voor William Togui. De vervanger van de geblesseerde Igor De Camargo schrok zodanig hard van de vroege mogelijkheid dat hij miste. Beerschot had het in de openingsfase lastig, maar kwam gaandeweg toch iets beter in de match. Joren Dom en Dante Vanzeir konden Mechels doelman Verrips voor het half uur eens aan het werk zetten.

Even later schoten de bezoekers zichzelf echter in de voet. Marius Noubissi – misschien wel de belangrijkste speler bij Beerschot – ging in minuut 32 te stevig door in een duel met Rob Schoofs en kreeg daarvoor de rode kaart van ref Lawrence Visser. Nadat paars-wit in de heenmatch al een half uur met tien moest spelen, stond men deze keer een uur in ondertal.

In het begin van de tweede helft zette Malinwa het numerieke overwicht om in een doelpunt. Bij een snelle aanval kon Gustav Engvall zijn maatje Nikola Storm bedienen en die knalde onhoudbaar de 1-0 binnen. Het AFAS-stadion – met 16 298 toeschouwers tot de nok gevuld – ontplofte: alle zorgen even van de baan. Wat volgde was minder fraai. Beide supportersclans begonnen met projectielen naar mekaar te gooien, waarna ref Visser de 21 acteurs op het veld voor een minuutje of tien naar binnen stuurde.

Kort na de herneming bezorgde Beerschot de thuisploeg een ijskoude douche. Onur Kaya tikte Hoffer aan in de zestien en na drie minuten VAR-deliberatie ging de bal op de stip. Dante Vanzeir trapte van op elfmeter beheerst binnen. Zo was Beerschot plots virtueel kampioen.

Iedereen verwachtte dan een stormloop van KV, maar eigenlijk viel dat best mee (of tegen). In de slotfase moest Beerschot keeper Vanhamel één keer redding brengen op een gevaarlijke kopbal van Togui, maar voor de rest bracht Mechelen niet bijster veel. Tot in minuut 88 een afvallende bal pardoes voor de voeten van de ingevallen Clément Tainmont viel en die staalhard binnen trapte. Beerschot vond niet meer de kracht om te reageren. KV Mechelen kroonde zichzelf op de valreep dus toch tot de verdiende kampioen in 1B. Nu is het afwachten of na het feestje al dan niet een reusachtige kater zal volgen.

