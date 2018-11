KV Mechelen geeft dubbele voorsprong tegen tienkoppig Lommel bijna uit handen, maar wint wel na controversiële treffer in het slot Mike De Beck

17 november 2018

22u23 0 Belgisch Voetbal Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar KV Mechelen is de tweede periode in 1B toch gestart met een zege. Tegen Lommel - dat een helft met tien speelde na rood voor Bitsindou - gaf het een 2-0-voorsprong bijna uit handen. In de 87ste minuut zorgde Joachim Van Damme voor de verlossende 3-2. Een controversieel doelpunt, want de bezoekers hadden namelijk een voorafgaande fout van De Camargo gezien.

Flashback naar 17 augustus 2018. Na twee gelijke spelen zit er na even veel speeldagen al flink wat druk op de Mechelse ketel. Coach Dennis van Wijk voelt het al helemaal warm worden als Lommel kan profiteren van het rode karton van Seth De Witte. Na doelpunten van Brebels en Rocha stappen de bezoekers Achter de Kazerne zelfs met de drie punten de bus op. 1-2 wordt het, meteen ook de laatste wedstrijd van Dennis van Wijk bij KV Mechelen. Dag op dag drie maanden later is het nog steeds de laatste thuisnederlaag van KV Mechelen.

In die drie maanden tijd raasde er zowel op als naast het veld een storm door de club met stamnummer 25. Naast het veld zette het voetbalschandaal geel en rood in een slecht daglicht, maar op de grasmat stapelden de sportieve successen zich onder leiding van trainer Wouter Vrancken zich op. Vanavond ging Mechelen met de eerste periodetitel op zak meteen op zoek naar de openingstreffer. Igor De Camargo greep er eerst naast, maar knikte een afgeweken voorzet van Engvall in de zesde minuut toch binnen.

Niet dat Lommel geen kansen creëerde. Integendeel zelfs, ze tekenden in de eerste helft voor de meeste schoten richting doel. Bij de Limburgse club lopen er namelijk enkele spelers met een Mechels verleden rond. Zoals Glenn Claes bijvoorbeeld, de huurling van KV Mechelen die de voorkeur kreeg op Sam Valcke. Of bankzitter Laurens Paulussen. Het was echter die andere voormalige Malinwa-speler Robin Henkens die voor gevaar zorgde. Doelman Verrips moest een keer goed plat op een schot van de middenvelder en plukte ook een kopbal van Bitsindou. Diezelfde Scott Bitsindou maakte het Lommel nog wat moeilijker. Net voor de rust liep de Congolees na een slaande beweging richting Igor De Camargo in een luchtduel tegen een tweede gele kaart aan.

De zege leek KV Mechelen al helemaal niet meer te kunnen ontglippen wanneer Arjan Swinkels al in de 47ste minuut zijn eerste in Mechelse loondienst kon binnen knikken. 2-0, geen vuiltje aan de lucht Achter de Kazerne. Pleit beslecht denk je dan, maar de onvermijdelijke Leonardo Rocha nam Lommel met zijn elfde van het seizoen op sleeptouw. Iets na het uur volgde zelfs de 2-2 via Brebels. Moederziel alleen in de zestien mocht die de gelijkmaker binnen tikken. En dat met z’n tienen. Was er dan toch sprake van decompressie in de Mechelse gelederen na het behalen van de periodetitel?

