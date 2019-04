KV Mechelen en Waasland-Beveren bijten van zich af: wankel bondsreglement, zaak-Bellemans en krappe timing Niels Vleminckx

24 april 2019

07u28 0 Belgisch Voetbal Als het van de onderzoekscommissie van de bond afhangt, spelen KV Mechelen en Waasland-Beveren volgend jaar in 1B. Maar een juridisch steekspel wenkt. Met de zaak-Bellemans is er al een soortgelijk precedent. Toen werden niet de clubs maar enkel individuen gestraft.

Zowel KVM als Waasland-Beveren hangen zware straffen boven het hoofd, maar de betrokken clubs houden voet bij stuk. “We zijn onschuldig”, klinkt het gepikeerd. Waasland-Beveren-voorzitter Dirk Huyck: “De club overweegt verdere stappen te nemen.” KVM-hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx maakt dat nog concreter. Hij zegt dat “degradatie onmogelijk is volgens het bondsreglement.”

Geest van het reglement

De advocaten van beide clubs verzamelen al maanden juridische munitie om de voetbalbond mee te bestoken voor het geval ze schuldig zouden bevonden worden. Het wankele bondsreglement is daarbij ‘gefundenes Fressen’ voor advocaten. Penninckx: “De vordering moet ingediend zijn vóór 15 juni van het bewuste seizoen. Voor 15 juni 2018, dus. Dat hebben ons verschillende advocaten bevestigd.” Andere juridische experts betwisten dat. De geest van het reglement zegt dat het gaat over 15 juni van het seizoen waarin het vergrijp aan het licht kwam. Daarnaast staat er expliciet een verjaringstermijn van acht jaar.

Precedent

Toch schermen Waasland-Beveren en KV Mechelen met een belangrijk precedent. In 1982 hadden spelers van Standard een geldsom betaald aan Waterschei om de laatste match van het seizoen te laten schieten. Standard was zo zeker van de titel en een wedstrijd zonder blessures voor de finale van de Europabeker II. Die zaak kwam pas twee jaar later aan het licht. Uiteindelijk kregen Standard-voorzitter Roger Petit, trainer Raymond Goethals en een aantal internationals een schorsing. Maar Standard kwam er als club zonder straf vanaf.

De clubs betwisten niet alleen het bondsreglement. Ze hebben ook hun twijfels bij de uitgeschreven telefoontapes, waarbij weinig tot geen context werd toegevoegd. “Er is enkel rekening gehouden met elementen die bezwarend zijn voor de beschuldigde partijen. Er zijn veel stukken die net onze onschuld bewijzen”, klinkt het bij de twee clubs. Die teneur valt ook te horen in de omgeving van de makelaars die zich moeten verantwoorden. Hen wordt onder meer verweten verzaakt te hebben aan de meldingsplicht, terwijl zij van mening zijn gewoon hun job te hebben uitgevoerd.

Eén dag voor bekerfinale

De zaak komt nu voor de Geschillencommissie Hoger Beroep. Daar zullen de beschuldigde partijen zich kunnen verdedigen en zelf bewijsstukken aandienen. Op 30 april, één dag voordat KV Mechelen de bekerfinale speelt, wordt de agenda samengesteld. Na de uitspraak is er nog beroep mogelijk via het Belgisch Arbitragehof voor de Sport. De voetbalbond wil heel de zaak afgerond hebben voor 30 juni. Al blijft een procedure voor de burgerlijke rechtbank nadien ook een meer dan reële optie.