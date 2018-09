KV Mechelen en Union leggen zich neer bij schorsingen na tumultueus duel: "Rust mag nu terugkeren"



12 september 2018

Bron: Belga 4 Belgisch Voetbal KV Mechelen gaat niet in beroep tegen de drie speeldagen schorsing en de 1.500 euro boete die de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) gisteren oplegde aan verdediger Lucas Bijker en assistent-coach Fred Vanderbiest.

Beiden werden geschorst na de tumultueuze slotfase in de wedstrijd op het veld van Union (2-2). Bijker revancheerde zich, Vanderbiest verliet zijn technische zone en mengde zich in het daaropvolgende tumult. Union maakte gewag van racisme, maar dat ontkende de Mechelse T2.

"Tijdens de zitting bij de voetbalbond meldde ook de vierde official dat hij geen racistische beledigingen van Frederik Vanderbiest hoorde aan het adres van de assistent-trainer van Union. KV Mechelen is dan ook tevreden dat de naam van Frederik Vanderbiest gezuiverd is", klinkt het op de clubwebsite. "Als club staan we immers voor een familiale en passionele beleving van het voetbal waar sportieve waarden primeren en racisme en geweld geen plaats kennen. Daarom willen we deze zaak nu afsluiten en ons terug volledig focussen op het sportieve."

Bijker en Vanderbiest zijn geschorst voor de competitiewedstrijden tegen Beerschot-Wilrijk (14 september) en Westerlo (23 september) en de bekerwedstrijd tegen Antwerp (26 september).

Ook Union legt zich neer bij zware straf voor T2 Ramdane

Union Sint-Gillis gaat evenmin in beroep tegen de zware sanctie die hulptrainer Abder Ramdane gisteren kreeg, omdat hij een slag had uitgedeeld aan zijn Mechelse collega Fred Vanderbiest. "De club hoopt dat de rust rond de ploeg kan terugkeren en de focus weer volledig naar het sportieve kan gaan."

Ramdane werd dinsdag een schorsing van tien speeldagen opgelegd, waarvan drie met uitstel werden verleend. Bovenop die ongezien zware schorsing kreeg de T2 van Union een boete van 4.250 euro.

Die straf houdt Ramdane over aan het incidentrijke slot van de thuiswedstrijd van Union tegen KV Mechelen (2-2). Na een opstootje tussen spelers en stafleden van beide ploegen werden Ramdane en de Mechelse assistent Fred Vanderbiest naar de tribunes gestuurd. In de spelerstunnel van het Joseph Mariënstadion verkocht hij een vuistslag in het gezicht van Vanderbiest, die met zeven hechtingen opgelapt moest worden.

"Over de aanleiding en de precieze omstandigheden van het voorval kan en wil de club niet verder uitweiden. De club hoopt dat de rust rond de ploeg kan weerkeren en de focus weer volledig naar het sportieve kan gaan", reageert Union. "Zowel de club als Abder betreuren en veroordelen ten zeerste hetgeen gebeurd is. Daarenboven zijn ze het roerend eens dat geweld, in eender welke vorm en wat de betreurenwaardige aanleiding ook mag zijn, nooit goed te praten valt en absoluut niet te rijmen is met de waarden en normen van onze club."

Union behoudt ook het vertrouwen in Ramdane. "Abder beseft dat zijn reactie absoluut verkeerd was en is er kapot van. Hem nu ontslaan of aan zijn lot overlaten zou absoluut een verkeerd signaal zijn", aldus Alex Muzio, voorzitter van de raad van bestuur.

In een reactie aan Belga liet Union ook weten de twee speeldagen schorsing voor aanvaller Serge Tabekou en sportief directeur Alex Hayes te aanvaarden. Zij zullen de competitieduels tegen Roeselare (15 september) en Tubeke (21 september) vanuit de tribunes moeten volgen.