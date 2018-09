KV Mechelen en Union krijgen 5.000 euro boete voor knokpartij, morgen individuele straffen - Vanderbiest ontkent racistische uitlatingen AB/FDZ/ODBS

10 september 2018

15u05 58 Belgisch Voetbal KVM-assistent-coach Fred Vanderbiest ontkent de racistische beledigingen aan het adres van enkele stafleden van Union. Tijdens de 2-2-draw bij Union kwam het tot een schermutseling in de spelerstunnel, waar Vanderbiest een vuistslag kreeg en zeven hechtingen nodig had. " Dit heb ik ook in de lage regionen nog nooit gezien", klonk het bij Malinwa-coach Vrancken. Beide clubs moeten alvast 5.000 euro betalen, morgen volgen individuele straffen.

"De club heeft met Frederik Vanderbiest gesproken en hij ontkent dat er een racistische opmerking aan voorafging zoals Union meldt", klinkt het in een statement. "KV Mechelen wacht het verslag van de vierde official af en is overtuigd dat daar een juiste weergave van de feiten zal gegeven worden. De vierde official stond dicht bij het tumult en zou de nodige duiding moeten kunnen geven."

"De club wil duidelijk stellen dat het elke vorm van fysiek geweld of mogelijke racistische opmerkingen zal veroordelen. Dat kan absoluut niet. Passie en strijd zijn kernwaarden voor KV Mechelen maar altijd binnen het sportieve. KVM en Frederik Vanderbiest zullen zich na het rapport van de vierde official beraden of ze een burgerlijke klacht indienen tegen het fysieke geweld."

5.000 euro

De Pro League heeft intussen ook al gereageerd. "De Pro League betreurt en veroordeelt de zware incidenten tijdens de wedstrijd van zondag tussen Union en KV Mechelen", klinkt het in een mededeling. "In toepassing van haar intern reglement inzake de uitsluiting van stafleden, heeft CEO Pierre François maandagochtend bij beide clubs de vergoeding van 5.000 euro opgevraagd." De 5.000 euro die opgelegd wordt, gaat naar de maatschappelijke projecten van de Pro League.

Daarmee is de kous echter niet af. De KBVB heeft de betrokken spelers (Serge Tabekou en Lucas Bijker), assistenten (Abder Ramdane en Fred Vanderbiest) en Alexander Hayes, sportief directeur van Union, immers opgeroepen voor de Geschillencommissie. Normaal doet het Bondsparket rechtstreeks uitgesloten spelers en stafleden een schikkingsvoorstel, maar omdat de feiten zo ernstig zijn worden de betrokkenen in dit geval opgeroepen om zich te verantwoorden. Morgen vanaf 15u wordt de zaak behandeld.

Minnelijke schikking Bondsparket : Frederik #Vanderbiest (@kvmechelen) oproeping Belgian Football(@ Belgianfootball) link

Revanche

Waar liep het net mis? Twee rode kaarten in het slot van de partij waren de aanleiding tot heel wat schermutselingen naast het veld. Na een veel te late tackle van Morren op Lemoine gingen de poppen aan het dansen. Bijker, Nederlandse linksachter van KVM, revancheerde zich veel te driest op een thuisspeler, waarop Union-aanvaller Tabekou dan weer zijn boekje te buiten ging. In het tumult kregen Tabekou en Bijker rood en ook de T2's van beide ploegen moesten richting tribunes. Waarna het in de spelerstunnel van het Dudenpark volledig uit de hand liep en Vanderbiest een vuistslag in het gezicht incasseerde van Abder Ramdane. Zowel aan de neus als wenkbrauw moest hij gehecht worden.

KVM-trainer Vrancken sprak van een absolute schande. "Bijker wordt twee keer aangetrapt. Hij reageerde en incasseerde rood. Maar wat nadien gebeurde in de catacomben is een pure schande. Dat heb ik ook in de lage regionen nooit gezien. Als die assistent ooit nog op een wedstrijdblad staat, dan begrijp ik het niet meer."

Philippe Bormans, de kersverse CEO van Union, keurt resoluut af wat er gebeurd is, maar wacht op meer details rond de feiten wat betreft een eventuele sanctie voor Abder Ramdane. "Maar vast staat dat we dit niet licht gaan opnemen. Als club hebben we een voorbeeldfunctie. Dat wil zeggen dat je je gedraagt op en naast het veld."

Racistische beledigingen

Later gisteren pakte Union uit met een officieel communiqué: "Na een ruzie tussen Bijker en Tabekou gingen verschillende stafleden het veld op, waaronder de T2 van Mechelen, de heer Vanderbiest. Deze laatste probeerde de conditietrainer van Union, Djaoui, te slaan. Onze assistent-coach Ramdane kwam in deze context tussenbeide om de protagonisten te scheiden. Vanderbiest heeft hem herhaaldelijk en onaanvaardbaar racistisch beledigd in het Frans met 'Sale bougnoule' ('vuile Arabier', nvdr). Ramdane reageerde natuurlijk, zonder enig fysiek contact."

"Beiden kregen een rode kaart, net als beide spelers voordien, en gingen naar de kleedkamer. Vanderbiest uitte opnieuw dezelfde racistische beledigingen tegen Ramdane en wendde zich agressief tot hem. Ramdane reageerde, waarna Vanderbiest gewond raakte. Onze club aanvaardt of tolereert geen enkele vorm van fysiek geweld. Op dezelfde manier zijn de racistische uitspraken en de agressiviteit van Vanderbiest onvoorstelbaar, zowel op als buiten het voetbalveld. RUSG zou het op prijs stellen dat de Mechelse club de racistische uitlatingen van een lid van zijn staf, openbaar zou veroordelen."

2-2

Malinwa domineerde het merendeel van de wedstrijd en kwam nog voor de pauze 0-1 voor dankzij een strafschopdoelpunt van Clément Tainmont. Een lichte trekfout op De Camargo aan de rand van de zestien werd zwaar bestraft. Maar na de pauze ging het in enkele minuten van 0-1 naar 2-1 na doelpunten van Youssouf Niakaté en Pietro Perdichizzi. Die eerste trof met het nodige geluk raak via een afgeweken schot, Perdichizzi kopte een vrije trap overhoeks binnen. De thuisploeg leek op de zege af te stevenen, tot Gustav Engvall diep in de blessuretijd toch nog de gelijkmaker scoorde. In de draai trof de Zweedse aanvaller raak na voorbereidend werk van Van Cleemput.

De laatste uitzege van KV Mechelen dateert inmiddels van 9 december 2017, toen het 0-1 werd in Oostende. Ook voor een uitzege daarvoor moeten we een eeuwigheid terug: 15 april in Play-Off II op de Freethiel (1-2). In de stand is KVM met zes punten vierde, op vier punten van leider Westerlo. Het is haast verplicht om de volgende match, op het Kiel tegen Beerschot-Wilrijk, te winnen om nog kans te maken op de eerste periode. Union volgt met vier punten op de zesde plaats. Later op de avond beet Beerschot-Wilrijk trouwens in het zand in Roeselare met 2-1.

88’ Opschudding alom: Bijker en Tabekou krijgen rood! #usgkvm pic.twitter.com/r7YzjZg42H KV Mechelen(@ kvmechelen) link