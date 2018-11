KV Mechelen en Beerschot-Wilrijk spelen gelijk in topper, Malinwa woest na afgekeurde goal XC

30 november 2018

22u36

Bron: Belga 5 Belgisch Voetbal De clash in 1B tussen KV Mechelen en Beerschot-Wilrijk heeft geen winnaar opgeleverd. Het werd 1-1 in het AFAS Stadion. Voor de bezoekers was het het eerste puntenverlies in de tweede periode. Malinwa zag dan weer hoe een doelpunt van Igor De Camargo na rust werd afgekeurd. Discutabele fase.

De bezoekers kwamen halverwege de eerste helft verdiend op voorsprong, na een treffer van Marius Noubissi. Op een schot van Jorn Vancamp had de Mechelse doelman Michael Verrips nog een redding in huis, maar hij moest de bal lossen en Noubissi had de 0-1 maar binnen te duwen.

De Antwerpse fusieploeg op rozen dus, maar de tweede helft was nog maar pas afgetrapt toen Nikola Storm de gelijkmaker binnentrapte. Even later was er opschudding toen een knal van Igor De Camargo de bal over de doellijn leek, maar scheidsrechter Alen gaf geen krimp. Tot groot ongenoegen van de thuisploeg. In het tumult liep de Mechelse bankzitter Laurent Lemoine zelfs nog tegen een rode kaart aan.

Met 35 punten blijft KV Mechelen aan de leiding in 1B, voor Beerschot-Wilrijk dat 31 punten telt. In het tweede periodekampioenschap blijven de Ratten met zeven punten aan de leiding, voor Mechelen (5) en Union (4). De Brusselaars gaan zondag nog op bezoek bij Tubeke en kunnen ook in de algemene stand op gelijke hoogte komen met Beerschot.