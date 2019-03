KV Mechelen-coach Wouter Vrancken over uitlatingen Beerschot-Wilrijk: "Intussen zijn we het al gewoon dat er zo een zaken verschijnen"

Axel Brisart

15 maart 2019

13u58 0 Belgisch Voetbal Morgen is het D-day voor KV Mechelen en Beerschot-Wilrijk. Dan strijden beide ploegen om de promotie naar eerste klasse A. KVM-trainer Wouter Vrancken blikte vandaag vooruit op zijn persbabbel. “We moeten het geloof en vertrouwen van de heenmatchen meenemen.”

Afgelopen week kwam Francis Vrancken, eigenaar van Beerschot-Wilrijk, met een opmerkelijk statement. Hij vertelde er zeker van te zijn dat KV Mechelen zal degraderen. Uitspraken die hem niet in dank worden afgenomen in Mechelen. “Ach, alles wordt gebruikt om ons mentaal te destabiliseren”, zei Wouter Vrancken op zijn persbabbel. “Maar we hadden met de spelers afgesproken dat we er boven zouden staan en zouden focussen op wat echt belangrijk is. Ondertussen zijn we het al gewoon dat er zo een zaken verschijnen. Mijn spelers hebben dit seizoen al genoeg bewezen dat ze kunnen focussen op het sportieve. Daar gaat het nog altijd om in het voetbal, hoop ik.”

KV Mechelen moet morgen zijn topschutter, Igor de Camargo, missen. “Ja, dat is een aderlating”, aldus Vrancken. “Maar er moeten anderen opstaan. Mathieu Cornet of William Togui. Mij maakt het niet uit wie de doelpunten scoort, zolang we die match maar winnen. Mijn spelers moeten alles geven. We moeten het geloof en vertrouwen van de heenmatch meenemen naar morgen.”

En morgen zal Malinwa spelen voor meer dan 15.000 supporters. “De fans moeten ons naar een hoger niveau pushen. Qua wilskracht en mentaliteit. Mijn spelers mogen wel niet te hard in het enthousiasme meegaan. Maar goed, ze zijn gefocust op de juiste zaken. Dat heb ik de afgelopen week wel gemerkt.”