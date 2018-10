KV Mechelen boekt ruime zege in Tubeke, Union houdt Beerschot Wilrijk af TLB

30 oktober 2018

22u49

Bron: Belga 0 Belgisch Voetbal In eerste klasse B stonden vanavond twee duels op de affiche: rode lantaarn Tubeke ontving KV Mechelen en Union kreeg Beerschot Wilrijk over de vloer. Een opvallende rol was weggelegd voor de Zweed Gustav Engvall, die na een kwartier mocht invallen tegen Tubeke en goed was voor twee doelpunten in de 0-3 zege van de Kakkers. De Brusselaars hielden dan weer de drie punten thuis tegen Beerschot Wilrijk.

De eerste opschudding in Union - Beerschot Wilrijk kwam niet van de spelers: na vier minuten viel plots het licht uit in het Joseph Mariënstadion. Tien minuten later werd het spel hervat. In de 12e minuut nam Jorn Vancamp een pass van Jan Van den Bergh knap op de slof, de bal zoefde net over het doel van Adrien Saussez. Acht minuten later trof een knal van Joren Dom de kruising. In de 25e minuut zagen de Antwerpenaren een doelpunt van de Nederlander Tarik Tissoudali afgekeurd voor buitenspel, maar een voorsprong zou inmiddels verdiend geweest zijn. Aan de rust stond het 0-0, met licht overwicht voor de Beren.

Union kwam scherper uit de kleedkamer, met een eerste grote doelkans in de 58e minuut: de bal van Faiz Selemani werd nog net van de lijn gekeerd. Vier minuten later werd de Comorees aangelopen door Denys Prychynenko in de zestien en wees de scheidsrechter naar de stip. Selemani zette de penalty feilloos om. Tien minuten voor affluiten kreeg Marius Noubissi een reuzenkans op de gelijkmaker, maar Saussez kon redding brengen. Vlak voor tijd strafte Percy Tau Antwerps balverlies nog af: 2-0 was de eindstand na een inspiratieloze tweede helft van de bezoekers, die nu niet meer in aanmerking komen voor de eerste periodetitel.

KV Mechelen begon slap aan zijn partij tegen Tubeke, dat via een kopbal van Moussa Traore na 13 minuten voor de eerste kans van de wedstrijd tekende. Zeven minuten later zorgde diezelfde Traore bijna voor het openingsdoelpunt: de Ivoriaan glipte door de Mechelse defensie en leverde de bal af aan Marco Weymans, wiens poging op de paal strandde. Na twintig minuten moest Malinwa-spits William Togui geblesseerd afdruipen na een glijpartij op het gladde veld. Gustav Engvall was zijn vervanger, en dat zou het publiek geweten hebben. Iets na het half uur zorgde een kopbal van Igor De Camargo op corner tegen de gang van het spel in voor de Mechelse voorsprong, en drie minuten later knalde Engvall de rebound op een schot tegen de paal van Nikola Storm in een leeg doel: 0-2. De aansluitingstreffer van Traore, die in zijn eentje voor het Tubeekse gevaar zorgde, werd nog knap uit doel geranseld door doelman Michael Verrips, en vlak voor de pauze zette Engvall met zijn tweede van de avond de 0-3 ruststand op het bord op aangeven van Onur Kaya.

Na de koffie bood De Camargo Engvall nog een hattrick aan, maar zijn kopbal voor de 0-4 miste precisie. Een kwartier voor tijd kwam Tubeke met tien te staan na een rode kaart voor Alassane Toure, die de doorgebroken Engvall neerhaalde vlak voor de zestien. Daarna bloedde de wedstrijd dood: 0-3 was de eindstand.

KV Mechelen blijft na de zege op kop van het klassement, met één punt voorsprong op eerste achtervolger Union. Beerschot Wilrijk staat op de vierde plaats, op zes punten van KV Mechelen. Tubeke blijft laatste met zes punten uit 12 matchen.