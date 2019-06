KV Mechelen blijft strijdvaardig na verdict: “We gaan niet opdraaien voor iets wat we niet gedaan hebben” ODBS

03 juni 2019

14u38

Operatie Zero "Na een eerste lezing merken we dat er gewoonweg niet ingegaan is op onze argumenten en vragen voor bijkomend onderzoek", klinkt het bij KV Mechelen nadat de Geschillencommissie Hoger Beroep zich zaterdag uitspraak in het nadeel van geel-rood. "We gaan niet opdraaien voor iets wat we niet gedaan hebben."

KV Mechelen heeft zeven dagen de tijd om bij het BAS in beroep te gaan tegen de beslissing. Om de vooropgestelde einddatum van 30 juni zoveel mogelijk onder druk te zetten, wordt er verwacht dat KV pas de laatste dag beroep zal indienen. Al is ook bij het Belgische Tribunaal van de Sport alles al in gereedheid gebracht om de zaak zo spoedig mogelijk te laten verlopen. In een bericht op zijn website, verdedigt KVM zich eens te meer: “We zijn onschuldig en we gaan niet opdraaien voor iets wat we niet gedaan hebben.”

Meer dan tien telefoontaps bevestigen dat de leden van de raad van bestuur –die uit 11 leden bestaat– niet op de hoogte mochten zijn. Joost Everaert, advocaat van KV Mechelen

De commissie volgde in het tuchtdossier ‘Propere Handen’ wat betreft het luik-KV Mechelen helemaal de vordering van bondsprocureur Kris Wagner: degradatie naar 1B mét aftrek van 12 punten en geen Belgisch - of Europees bekervoetbal. “We hebben de beslissing een eerste keer kunnen doornemen”, zo zegt Joost Everaert, advocaat van de club. “We merken dat onze vragen en argumenten niet of nauwelijks beantwoord zijn in de nochtans uitgebreide beslissing.”

Het dilemma: moet KVM als club gestraft worden voor de beweerde betrokkenheid van vier bestuurders, waaronder twee dagelijkse bestuurders, in het dossier? De commissie oordeelde van wel, KVM legde tijdens zijn verdediging uit dat zowel de juridische als de feitelijke beslissingsmacht niet bij de vier betrokken bestuurders liggen. “Dat is misschien niet zo in alle clubs, maar wel bij KVM. Voor elke grote beslissing op clubniveau komen immers de bestuurders van de verschillende aandeelhoudersklasses, met inbegrip van de supportersafvaardiging, samen. We vroegen een onderzoek naar de werking en de betrokkenheid van de club, maar daar is niet op geantwoord.”

“De Geschillencommissie Hoger Beroep stelt dat de vier bestuurders “de touwtjes stevig in handen hielden” binnen KVM, maar dat strookt niet met de realiteit. Daarnaast: meer dan tien telefoontaps bevestigen dat de leden van de raad van bestuur –die uit 11 leden bestaat– niet op de hoogte mochten zijn en er zijn bewijzen dat de leden van de raad van bestuur effectief van niets wisten.”

“Degradatie als sanctie onmogelijk”

De club stelt ook vast dat het opvragen van telefoontaps bij het parket of het ophelderen van tegenstrijdige transcripties van de taps, niet is gebeurd. “De Geschillencommissie Hoger Beroep zwijgt over het recht van een vervolgde partij om de telefoontaps te kunnen beluisteren, hoewel dat recht uitdrukkelijk door het Hof van Cassatie is erkend. Bovendien negeert de commissie ook de conclusie dat degradatie als sanctie onmogelijk is. Het staat nochtans duidelijk zwart op wit in artikel B1711 en het is bevestigd door het Uitvoerend Comité van de KBVB, dat officieel bevoegd is om het reglement te interpreteren”, zo zegt de advocaat van KVM. “Nu worden allerlei andere artikels bij elkaar gehaald om toch maar degradatie te kunnen opleggen. Dat kan dus niet.”