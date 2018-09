KV Mechelen blijft op de sukkel: Malinwa delft in 1B-topper nu ook het onderspit tegen Beerschot-Wilrijk Redactie

14 september 2018

22u33 0 Belgisch Voetbal KV Mechelen blijft op de sukkel. In de topper van de zesde speeldag in 1B moest Malinwa met het kleinste verschil de duimen leggen voor Beerschot-Wilrijk. Een kwartier voor tijd tekende Van den Bergh voor de enige treffer van de partij. De Antwerpenaren klimmen naar een derde stek in het klassement. Met 6 op 18 staat Mechelen voorlopig op een vijfde plek - heel magertjes.

Centrale verdediger Jan Van den Bergh, nog maar aan zijn eerste basisplaats van het seizoen toe, maakte in de tweede helft het enige doelpunt. Tubeke ontvangt morgen in 1B nog OHL, Union krijgt dan Roeselare over de vloer. Zondag nemen met Westerlo en Lommel de huidige nummers één en twee het tegen mekaar op.