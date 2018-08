KV Mechelen blijft op de dool in 1B: Malinwa gaat op eigen veld onderuit tegen Lommel en blijft achter met magere 2 op 9 TLB

17 augustus 2018

22u25 0 Belgisch Voetbal Neen, KV Mechelen dendert voorlopig zeker niet door Eerste Klasse B. De mannen van trainer Dennis van Wijk verloren vanavond op eigen veld met 1-2 tegen Lommel, dat daardoor wel naar de leiding springt.

Sebastiaan Brebels scoorde op het uur de 0-1, Mathieu Cornet maakte in minuut 87 gelijk, maar in de toegevoegde tijd bezorgde Leonardo Rocha de Limburgers toch de volle buit. Seth De Witte had op dat moment al rood gepakt na een smerige overtreding. 2 op 9 is de magere balans voor KV Mechelen na drie wedstrijden. Gemiste start.