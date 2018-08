KV Mechelen beraadt zich over lot Dennis Van Wijk na slechte seizoensstart Redactie

20 augustus 2018

14u33 0 Belgisch Voetbal Krijgt Dennis Van Wijk de twijfelachtige eer de eerste trainer te zijn die ontslagen wordt dit seizoen in 1A of 1B? KV Mechelen beraadt zich alvast over het lot van de Nederlander, die er met het ambitieuze Malinwa een rampzalige seizoensstart opzitten heeft.

De nederlaag vrijdagavond tegen Lommel heeft er zwaar ingehakt Achter de Kazerne. KVM ging in zijn eerste thuismatch in 1B verrassend met de billen bloot (1-2), ondanks de aanwezigheid van 13.800 supporters en de gedeeltelijke opening van de nieuwe hoofdtribune. En dat nadat er op de twee eerste speeldagen ook telkens slechts een punt gesprokkeld werd, op eerst OH Leuven (1-1) en daarna Roeselare (2-2). Het verschil met koploper Lommel bedraagt al vijf punten en, zo mogelijk nog erger, het voetbal is nauwelijks het aanzien waard. In die mate dat de positie van Van Wijk, die Fred Vanderbiest als T2 onder zich heeft, al meteen ter discussie staat. Afwachten wat het Mechelse overleg oplevert.

Van Wijk werd pas eind januari aangesteld Achter de Kazerne, als vervanger van Aleksandar Jankovic. De 55-jarige coach slaagde er niet in de club in 1A te houden, maar behield het vertrouwen als hoofdcoach. KV Mechelen deelt momenteel de laatste plaats met Roeselare.