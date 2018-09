Zo moet het nieuwe stadion van KV Kortrijk eruit zien: 'Kerels' onthullen plannen voor tempel voor 15.000 fans MDB

14 september 2018

14u38

KV Kortrijk heeft de plannen voor het nieuwe stadion nu helemaal uit de doeken gedaan. Vanmiddag werd het zogenaamde 'masterplan' door Stad Kortrijk en Intercommunale Leiedal in aanwezigheid van KV Kortrijk gepresenteerd. Op de site 'Evolis' willen de 'Kerels' een nagelnieuw stadion met een capaciteit van 15.000 toeschouwers uit de grond stampen.

"De 'kop' van Evolis zal als een duurzame multimodale stadspoort ingebed worden in het snelweglandschap, met een hoge belevingswaarde. Waarbinnen afzonderlijke gebouwen, op een doordachte wijze ingeplant worden. De eyecatcher wordt het voetbalstadion met 15.000 plaatsen (met inbegrip van een staantribune)", klinkt het op de website van de West-Vlaamse club.

"Een kwalitatief stadion, waar voetbal en beleving centraal staan, inclusief bars en VIP-ruimtes, maar zonder integratie van allerlei andere functies in de schil. Het nevenprogramma wordt geconcentreerd in een multifunctioneel gebouw, waar maakateliers, toonzalen, horeca, recreatie en kantoren kunnen worden ondergebracht. Een aantrekkelijk plein wordt voorzien om al deze functies te verbinden. Langs de E17 voorziet het ontwerpteam een drietal losstaande gebouwen in groene omgeving. Aan de ingang van Evolis is er plaats voor een mobiliteits- en facilitypunt, met inbegrip van een parkeergebouw, te gebruiken voor de volledige site. Daarnaast zullen ook de aanwezige parkings van Evolis maximaal ingezet worden voor het voetbalstadion."