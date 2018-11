Yves Vanderhaeghe volgt bij KV Kortrijk ontslagen Glen De Boeck op, die ontstemd reageert: “Ik ben in shock met deze gang van zaken” EDDY SOETAERT

15 november 2018

20u08 69 KV Kortrijk Glen De Boeck, vorig seizoen nog de redder van de club, kreeg net te horen dat hij niet langer de coach is van KV Kortrijk. De tegenvallende resultaten van de laatste weken en het terugvallen in de rangschikking hebben de beslissing ongetwijfeld beïnvloed. Via een Facebookbericht liet De Boeck weten “in shock” te zijn met de gang van zaken. Yves Vanderhaeghe keert terug naar KV Kortrijk waar hij vier jaar geleden succes kende. “Wij voelen bij Yves de goesting en ambitie om samen opnieuw mooie dingen te realiseren”, vertelde voorzitter Joseph Allijns.

“We zijn ontzettend blij om Yves Vanderhaeghe vandaag te mogen aankondigen als onze nieuwe hoofdtrainer”, vertelde KVK-voorzitter Joseph Allijns op de website van de club. “Een trainer die KV Kortrijk kent -Yves heeft hier gedurende zeven seizoenen fantastisch werk verricht- en een lokale verankering heeft. Daarenboven draagt Yves ook de waarden en normen van onze club uit en gaf hij jarenlang mee vorm aan de identiteit van onze club. Wij voelen bij Yves de goesting en ambitie om samen opnieuw mooie dingen te realiseren.” Maandag zal Vanderhaeghe de training van de Kerels leiden.

🙌 Welcome home Yves! 🔴⚪️



➡️ https://t.co/41clQZbDWK pic.twitter.com/Wzn4do3ZFG KV Kortrijk(@ kvkofficieel) link

KV Kortrijk speelde deze middag op FC Antwerp een oefenpartij onder de coaching van Glen De Boeck. Na de wedstrijd kreeg hij van algemeen manager Matthias Leterme te horen dat een einde wordt gemaakt aan het contract van onbepaalde duur dat de partijen deze zomer afsloten.

De Boeck werd een jaar geleden, op 8 november 2017, ingehaald om de club te redden, toen die onder Yannis Anastasiou in de bodem van de ranglijst was beland. Hij deed dat met groot succes: KVK klom op tot de 5de plaats en eindigde uiteindelijk 7de net buiten de play-off 1. Ook voor de Beker van België werd het ‘net niet’ na een nipte nederlaag in de halve finale tegen Racing Genk.

Sindsdien zat er wel vaker storing op de lijn tussen club en coach. Eerst werd tot onvrede van De Boeck zijn assistent Lorenzo Staelens bedankt voor bewezen diensten, daarna werd een maand lang overlegd over een contractverlenging, gelardeerd met ongenoegen van de coach over het ontbreken van spelers bij de start van de oefencampagne.

Na een moeizame aanhef van de competitie klom KV Kortrijk toch weer even naar de linkerkolom maar de jongste vier wedstrijden waren een anticlimax met vaak goed voetbal maar amper 2 op 12.

Weerzien met Vanderhaeghe

KV Kortrijk heeft niets dan goede herinneringen aan Yves Vanderhaeghe die er zes jaar assistent-trainer was en in het seizoen 2014-2015 T1. Na 18 speeldagen stond de club toen 2de in de rangschikking en eindigde uiteindelijk ook vlot binnen de top-6. Vanderhaeghe verlengde meteen zijn contract voor drie jaar, maar werd daarop door Marc Coucke weggeplukt richting KV Oostende. Met hem vertrok de hele trainersstaf.

Het wordt een weerzien met de coach die inmiddels in Oostende en Gent nieuwe ervaringen opdeed. De club bevestigt zijn komst vooralsnog niet, maar er is geen twijfel: Yves Vanderhaeghe zal volgende week zaterdag KV Kortrijk leiden bij het bezoek aan… KV Oostende.

De Boeck: “Ik ben in shock met deze gang van zaken”

Via een Facebookbericht reageerde een ontstemde Glen De Boeck intussen op het verrassende ontslag. “Vorig jaar heb ik op 8 november een persconferentie gegeven met de schrik om naar 1B te gaan. Een trainer die alles rechttrekt en net Play-off I mist... En dan dit..”, begint De Boeck zijn verhaal. “Blijkbaar heeft het bestuur gisterenavond beslist om de samenwerking met mezelf stop te zetten en heeft het al contact gehad met de opvolger... Not done, maar ach, het is ‘de voetbalwereld’. Ware het niet dat er vandaag een oefenmatch was tussen Antwerp en Kortrijk. Tijdens die match kreeg ondergetekende constant telefoon, maar hij neemt niet op, want match... Tijdens de rust denkt ondergetekende om toch maar eens te checken wat er scheelt. Om dan te lezen van een journalist dat je ontslagen bent. Coach dan nog maar eens 45 minuten, wat ik respectvol gedaan heb. Ik ben in shock met deze gang van zaken.”