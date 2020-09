Yves Vanderhaeghe met KV Kortrijk tegen ex-club Moeskroen op zoek naar eerste thuiswinst: “Supporters zullen grote steun zijn” Eddy Soetaert

11 september 2020

KV Kortrijk

Ooit was Yves Vanderhaeghe de sterkhouder bij Excelsior Moeskroen. Zondagavond 13 september kijkt de trainer van KV Kortrijk zijn ex-club in de ogen. “Ik hoop dat de aanwezigheid van supporters ons zal helpen om de eerste thuiszege te behalen”, zegt hij.

Van de vele geblesseerden is vrijwel iedereen terug: De Sart, Moffi, Jonckheere, Stojanovic en Hines-Ike zijn inzetbaar en zelfs Lepoint trainde al twee dagen voluit mee. De Brusselaar woont trouwens al jaren in Moeskroen. “We speelden vorig weekend een nuttige oefenwedstrijd tegen jongens zonder club. En dat allemaal in functie van de spelers die terugkwamen uit blessure”, aldus Vanderhaeghe. “Nu is het nog uitkijken naar Hannes Van Der Bruggen, die een trap op de voet kreeg in die wedstrijd. We hopen hem speelklaar te krijgen.”

De coach van Kortrijk plande tijdens de interlandbreak ook wat rustpunten. Zo fietste de groep dinsdag naar Bellegem, Zwevegem en Moen. “Dertig kilometer. Voor sommigen was het al heel veel,” lacht sportieveling Vanderhaeghe dan.

Laatste thuiszege in januari

Intussen heeft de coach ook vastgesteld dat zijn team de twee wedstrijden op verplaatsing met winst afsloot, maar thuis nog maar één op zes pakte. “Ik hoop dat de terugkeer van onze fans een boost zal geven”, zegt hij. Het is immers van 31 januari geleden dat KVK nog eens zijn thuispubliek met een zege kon verwennen: 3-1 werd het toen tegen Standard.

Ruim zeven maanden later kan het opnieuw, al zijn de resultaten van vorig seizoen niet meteen hoopgevend. Toen verloor KVK achtereenvolgens zijn thuismatchen tegen Waasland-Beveren, Eupen en Moeskroen… “Het wordt niet gemakkelijk,” weet Vanderhaeghe. “Als we thuis wonnen, was dat vaak tegen grote ploegen die hun eigen spel kwamen spelen. Tegen teams die een muur opzetten, hebben we het altijd lastig. En Moeskroen zal zich niet anders aandienen: ze zullen een blok vormen.”

Rode lantaarn

De rode lantaarn van de rangschikking zal er uiteraard alles aan doen om punten mee te nemen uit het Guldensporenstadion. “We trainden op hun systeem. We probeerden telkens een 5 tegen 4- of een 4 tegen 3-situatie op een beperkte ruimte te creëren. De terugkeer van De Sart kan daarbij nuttig zijn. Julien heeft het technisch vermogen om de laatste pass te trappen. Ook Moffi is weer inzetbaar, en dat is altijd een pluspunt, al is hij op zijn best wanneer hij – zoals tegen Club Brugge – ruimte krijgt.”

Het is uitkijken hoe het verloopt tegen een Moeskroen dat dringend van de laatste plaats weg wil, terwijl KVK zich mits winst behoorlijk bovenin de ranglijst kan nestelen als het zijn eerste thuiszege haalt.