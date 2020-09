Yves Vanderhaeghe loodst Aussie Sainsbury in zijn team tegen Antwerp Eddy Soetaert

25 september 2020

Trent Sainsbury (28) debuteert vanavond in de Jupiler Pro League. De Australiër moest even wachten omdat de Kortrijkse defensie drie keer op rij de nul hield, maar na de 2-1 nederlaag bij Standard, loodst Yves Vanderhaeghe hem in de ploeg. "Ik hoop dat hij iets kan bijbrengen", zegt de coach.

“Trent is er klaar voor. Hij trainde al twee weken in Israel bij Maccabi Haifi voor hij naar hier kwam, en nu is hij ook alweer vijf weken bij ons. Hij laat een goede indruk en heeft in ieder geval een stapel ervaring,” weet Vanderhaeghe, die Rougeaux inruilt voor Sainsbury.

Ervaring, dat zal wel zijn. Op zijn 22 kwam Sainsbury vanuit zijn thuisstad Perth naar Europa, speelde twee seizoenen voor PEC Zwolle waarmee hij trouwens de Beker van Nederland won van Ajax, werd dan voor één miljoen euro verkocht aan het Chinese Suning dat hem uiteindelijk verhuurde aan Inter Milaan en Grasshopper Zürich. Van rare wendingen gesproken. En daarbovenop haalde PSV Sainsbury transfervrij binnen, waarna hij in Israël belandde.

“Ik speelde er alles, maar toen de nieuwe coach kwam, zei hij me dat hij een andere centrale verdediger op het oog had. Kortrijk toonde interesse, en ik heb me mijn overgang nog niet beklaagd”, zegt de Aussie.

Antwerp: revanche

Yves Vanderhaeghe weet natuurlijk dat ze bij Antwerp dringend een zege willen om de overstap naar de linkerkolom te maken. Het gelijkspel tegen Eupen vorig weekend kwam hard binnen. Maar de Kortrijkse coach heeft ook zijn redenen om - zoals hij zegt - “enkele procentjes méér inzet te vragen van zijn spelersgroep”.

“We verloren vorig seizoen in de competitie twee keer van Antwerp. De 0-1 thuis was de laatste wedstrijd die nog werd gespeeld. En we werden ongelukkig van de bekerfinale afgehouden.” Je moet er hem niet aan herinneren. KVK speelde 1-1 op de Bosuil, ging 0-1 onderuit thuis na een strafschopgoal van Refaelov.

“Op zich is verliezen op Standard geen drama, maar er was maar één beslissing nodig om een punt te kunnen meenemen”, kniest Vanderhaeghe, alluderend op de niet gefloten penalty. “Thuis kun je evenwel nooit tevreden zijn als je niet wint. Zo ook tegen Antwerp.”

“We weten natuurlijk hoe fysiek sterk deze ploeg is, met twee bepalende spelers in het elftal, Mbokani en Refaelov. Het is een ploeg met ambitie en mogelijkheden, nog altijd een stevig geheel en we zullen zelf goed moeten zijn om iets te halen”, beseft hij. Gaat KVK weer onderuit, dan zakt het weg uit de eerste acht waarin het wat graag zou willen eindigen.

Stojanovic incasseerde tijdens de laatste training een trap op de enkel en is onzeker voor de bank. Moffi is weg maar met Selemani - die van de 0-1 op Cercle - wervelend rond Mboyo, wil Vanderhaeghe toch kansen creëren om puntenwinst te halen.