Yves Vanderhaeghe ambitieus bij Kortrijk: "De beker moet een doel zijn” Mathieu Goedefroy

19 november 2018

18u11 0 KV Kortrijk Het is met gezonde ambitie dat Yves Vanderhaeghe vandaag begonnen is aan zijn tweede ambtstermijn als hoofdtrainer van KV Kortrijk. De ex-coach van AA Gent sprak de pers toe na afloop van zijn eerste veldtraining. “De beker moet een van de doelen worden.”

Voor Yves Vanderhaeghe was 2018 een jaar van pieken en dalen. Eerst was er de onverhoopte kwalificatie voor play-off 1 met AA Gent, gevolgd door een zwakke seizoensstart en onvermijdelijk ontslag. Met KV Kortrijk keert Vanderhaeghe nu terug naar zijn eerste liefde. “Ik denk dat ik een bewogen jaar achter de rug heb, met eigenlijk heel goede resultaten. Toch was er veel negativiteit rond mijn persoon en dat vind ik bijzonder jammer. Ik wil daar nu niet per se op terugkeren, want zo ben ik niet. Ik ben iemand die snel vergeet, net zoals ik ook niet te lang ben blijven stilstaan bij mijn ontslag bij KV Oostende”, klonk het vanavond in het Guldensporenstadion.

Toch liet Vanderhaeghe het niet na een subtiel prikje uit te delen richting Gent, waar het bestuur vanaf dag één zijn twijfels had over Yves’ trainerskwaliteiten. “Ik heb nu weer een nieuwe uitdaging gevonden en ik voel heel veel vertrouwen. Dat stemt me enorm tevreden, want daarmee kom je in het voetbal al een heel eind”, zo verwoordde de ex-Anderlechtman het. “Kortrijk ziet in mij een trainer voor de lange termijn.”

Maar wat zijn nu de concrete doelstellingen van KVK onder haar nieuwe coach? “We gaan toch proberen nog een mooie tweede seizoenshelft af te werken”, aldus Vanderhaeghe. “En waarom zouden we ook niet focussen op de beker? Als er een jaar is waarin je als KV Kortrijk bekerambities kan uitspreken, dan is het wel dit jaar. Er zijn veel topploegen uitgeschakeld en het blijft de snelste weg richting Europa. Voor je het weet zitten we in de halve finales en dan komt het wel heel dichtbij.”