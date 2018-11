Vanderhaeghe nam al contact op met De Boeck na diens opvallend ontslag: “KV Kortrijk kon daar kordater in zijn” MDB

17 november 2018

19u53

Bron: Sportcafé Online 0 KV Kortrijk De plotse trainerswissel bij KV Kortrijk was op zijn minst opvallend te noemen. Dat Glen De Boeck nog tijdens een oefenwedstrijd aan de kant werd geschoven, schoot bij de trainer in het verkeerde keelgat. Iets wat zijn opvolger Yves Vanderhaeghe wel kan begrijpen.

Glen De Boeck was donderdag met KV Kortrijk nog volop aan het werk in een oefenwedstrijd tegen Antwerp. Nog tijdens die wedstrijd vernam De Boeck het nieuws van zijn ontslag. “Tijdens die match kreeg ondergetekende constant telefoon, maar hij neemt niet op, want match... Tijdens de rust denkt ondergetekende om toch maar eens te checken wat er scheelt. Om dan te lezen van een journalist dat je ontslagen bent. Coach dan nog maar eens 45 minuten, wat ik respectvol gedaan heb. Ik ben in shock met deze gang van zaken”, vertelde De Boeck eerder al op Facebook.

Zijn opvolger bij de ‘Kerels’ Yves Vanderhaeghe liet bij Sportcafé Online zijn licht schijnen op het ontslag. “Ik denk dat KV Kortrijk daar ook kordater in kon zijn en dat je inderdaad nog moet wachten omdat die wedstrijd nog bezig is. Dat is toch wat vervelend”, vertelde Vanderhaeghe die al contact had met De Boeck. “Ik heb hem al gebeld. Ik heb tegen hem gezegd dat ik de nieuwe trainer ben en dat die beslissing al door het bestuur genomen was. Zonder dat ik zijn functie wilde innemen, integendeel zelfs.”

Vanderhaeghe zegt wel dat hij na zijn avontuur bij AA Gent de draad graag wil oppikken bij KV Kortrijk. “Mijn trainingscarrière is daar onder Hein Vanhaezebrouck gestart. Ik was toen assistent-trainer en heb ook even onder Georges Leekens gewerkt. Dan heb ik het ook nog een jaar zelf aangepakt met play-off 1 als gevolg. Ik ben ook van de streek. Roeselare en Kortrijk liggen heel dicht bij elkaar. Ik zie het wel terug zitten om weer goede resultaten proberen te halen. Het is zo dat je weet dat de mensen die er werken, vertrouwen in je hebben. Dat je vertrouwen voelt, is toch het allerbelangrijkste als trainer.”