Selemani (Kortrijk) test opnieuw positief op corona en speelt straks niet tegen Moeskroen ESK

13 september 2020

19u10 2 KV Kortrijk Kortrijk-speler Faïz Selemani heeft een tweede keer positief getest op COVID-19. Selemani werd daardoor niet opgenomen in de wedstrijdselectie van de Kerels, die het straks om 20u45 opnemen tegen Moeskroen.

De linksbuiten uit de Comoren testte een eerste keer positief op 4 september. Donderdag onderging hij, na zeven dagen quarantaine, een nieuwe test en die was opnieuw positief. Daarom moet hij nu opnieuw zeven dagen in quarantaine. Selemani zal maandag een nieuwe test afleggen en als die meevalt, kan hij weer trainen met zijn team. In het andere geval moet hij de daaropvolgende vrijdag weer testen, maar zal hij tegen dan al tien dagen niet getraind hebben.

Het komt Yves Vanderhaeghe goed uit dat tijdens de interlandbreak veel spelers uit blessure terugkeerden. Zowel De Sart, Stojanovic, Hines-Ike, Jonckheere, Lepoint als Terem Moffi zijn weer speelklaar. Zo valt de afwezigheid van Selemani nog best te slikken. Pas de jongste wedstrijd op Cercle kwam hij aan de aftrap, nadat hij lange tijd revalideerde van een operatie aan de adductoren.

De 26-jarige Selemani maakte vorige zomer na flink juridisch getouwtrek de overstap van 1B-club Union. Hij speelde zijn eerste wedstrijd uiteindelijk pas op 1 december 2019. Uiteindelijk zou hij vorig seizoen slechts negen maal meedoen bij Kortrijk.