Pro League bemiddelt rond Selemani, die mogelijk seizoen lang niet kan spelen voor KV Kortrijk

NVK

22 augustus 2019

08u11 0 KV Kortrijk De gemoederen tussen Union en KV Kortrijk blijven verhit. De Pro League wil bemiddelen tussen de twee partijen in de zaak-Selemani. De bond stelt intussen dat de speler pas speelgerechtigd is voor KVK wanneer bewezen is dat zijn eenzijdig ontslag wel degelijk het gevolg is van een ‘ernstige fout’.

Selemani verbrak zijn contract bij Union nadat hij in de B-kern was beland en security hem weg moest halen van een training van de eerste ploeg. Meteen daarna trok Kortrijk de Comorese Fransman aan. Zorgwekkend, zegt nu ook Pro League-CEO Pierre François: “De levensvatbaarheid van onze clubs is gebaseerd op ons transfersysteem. Dat moeten we beschermen.”

Vandaar dat de Pro League achter de schermen volop aan het bemiddelen is. Op die manier probeert ze Kortrijk te overtuigen om toch een vergoeding te betalen aan Union. Al blijft het maar zeer de vraag of de Brusselse club genoegen zal nemen met een compromis. Pierre François liet alvast weten dat het thema zeker aan bod zal komen op de volgende bestuursvergadering van de Pro League.

Niet speelgerechtigd

Ondertussen blijkt ook dat Selemani, in tegenstelling tot wat KV Kortrijk dacht, nog niét speelgerechtigd is. Een arbitragecommissie van de voetbalbond moet eerst oordelen of de aanvaller wel in zijn recht was om eenzijdig zijn contract te verbreken. Als dat niet het geval is, kan Selemani pas op 1 juli 2020 wedstrijden spelen voor de West-Vlamingen.