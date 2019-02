Politie Waregem stuurt KVK-spits Teddy Chevalier proces-verbaal met foutjes toe ESK

07 februari 2019

07u15

Bron: Eigen berichtgeving 0 KV Kortrijk KV Kortrijk-spits Teddy Chevalier heeft vanwege de lokale politie in Waregem een proces-verbaal aan het been voor de manier waarop hij zijn doelpunt vierde tijdens de gewonnen wedstrijd bij Zulte Waregem op 21 september 2018. De politie deed haar werk daarbij grondig, maar... niet altijd juist.

Chevalier maakte volgens de spotters een ‘fuck you’-gebaar naar de doelman en het thuispubliek en voerde gedurende 20 seconden uitdagend een dansje uit richting thuispubliek, in combinatie met de ‘take the L’ uit het Fort Nite computergame - zeg maar: Griezmann imiterend.

De politie meldt in haar verslag bovendien: “Chevalier is een gewezen SVZW-speler die er speelde tussen 2009 en 2012 en reeds twee keer uitkwam voor KV Kortrijk. Sinds zijn vertrek bij SVZW werden al tien derby’s betwist en verloor Chevalier er zeven van en kon hij tot op heden nog nooit winnen tegen zijn ex-ploeg, en dat zat de vlug prikkelbare Chevalier blijkbaar heel hoog, vandaar dat hij op deze manier zijn frustratie toonde op het terrein.”

Knap journalistiek werk van de politieman, zou je zeggen, maar... er zitten wel wat foutjes in. Sinds zijn vertrek werden immers al 14 derby’s gespeeld tot op de dag van de feiten. Chevalier nam er aan acht daarvan deel en verloor er vijf van. En hij had op 23 november 2014 wel degelijk al eens gewonnen van zijn ex-club, met 3-1. Een kniesoor die hier om zeurt of... zouden foutieve vaststellingen een pv ongeldig maken?