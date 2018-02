Onze huisanalist Degryse had een babbel met Glen De Boeck: "Allijns kwam mij zeggen: 'Sorry, ik heb me vergist in jou'" Marc Degryse

17 februari 2018

13u53

Bron: Eigen berichtgeving 0 KV Kortrijk Je bent voor, of je bent tegen Glen De Boeck (46). Maar de naakte cijfers liegen niet: hij verricht stuntwerk met KV Kortrijk, sinds hij drie maanden geleden overnam van, dixit Marc Degryse: "Die gekke Griek". Zegt De Boeck: "Een aantal mensen bij Kortrijk had toch wat vraagtekens."

Degryse: "Glen, je bent nu ruim 10 jaar hoofdtrainer..., ik wil aan de hand van vijf thema's een antwoord vinden op de vraag: 'Waarom ben je nog geen trainer van Anderlecht?' Ik tracht op zoek te gaan naar je sterke punten, maar ook naar de dingen die gevoelig liggen..."



De Boeck: "Oké."

Degryse: "Mijn eerste puntje, en 't is een uitspraak die van jou komt: 'Je moet de juiste mensen kennen in het voetbal'. Als ik het goed begrepen heb, ben jij enkel trainer van KV Kortrijk geworden omdat een vriend van jou toevallig Matthias Leterme (CEO van Kortrijk, red.) kende?"



De Boeck: (knikt) "Zo werkt het nu eenmaal. Waarom is Frank Defays vandaag trainer van Moeskroen? Omdat hij de juiste relaties heeft (De Boeck verwijst hier naar Mogi Bayat, kind aan huis in Moeskroen, red.)."



Degryse: "Ik vind dat bizar. Leterme ging met andere woorden spreken met jou omdat jullie een gemeenschappelijke vriend hebben, en niet zozeer omdat hij jou een prioriteit vond?"



De Boeck: "Toch wel. Hij vond mij een interessante piste, maar toen hij besliste om aan tafel te gaan met mij, had een aantal mensen bij Kortrijk toch wat vraagtekens. De voorzitter, bijvoorbeeld, had in het voetbalmilieu wat negatieve dingen opgevangen over mij en uitte hierdoor twijfels. Dan vind ik het toch knap van Allijns dat hij één maand na mijn aanstelling mij voor de training aanspreekt en zegt: 'Ik wil mij verontschuldigen. Wat aan mij over jou is verteld, blijkt helemaal niet waar.' Klasse van hem."



"Marc, dit is, geloof ik, het derde interview dat we samen doen, en we komen wéér uit bij mijn imago. Daarom zeg ik: 'Als je niet over relaties beschikt, ga je in topclubs nooit de kans krijgen om de perceptie te ontkrachten.' Je hebt als trainer, maar ook als speler, de juiste mensen nodig die je ergens kunnen binnenloodsen."

