Nieuwe Kortrijk-voorzitter Ronny Verhelst: “Het regionale aspect is belangrijk in het voetbal” ESK

26 juni 2020

14u20 0 KV Kortrijk Een dag nadat hij als voorzitter van KV Kortrijk werd aangesteld, kijkt Ronny Verhelst vooruit in het landschap van zijn club en van het voetbal. “Ik ga er alles aan doen om het de supporters zo aangenaam mogelijk te maken, om te zorgen dat zij een heus evenement kunnen meemaken”, zegt hij.

Ronny Verhelst, 57, licentiaat in de psychologie, geboren Kortrijkzaan die op een paar kilometer van het Guldensporenstadion woont, is sinds jaar en dag supporter van de club. “Ik kom samen met mijn vrouw zo vaak mogelijk kijken en ook mijn zonen zijn meestal present.”

Het was opmerkelijk dat Joseph Allijns vorig weekend pas zijn ontslag in besloten kring aankondigde en de club vier dagen later al zijn opvolger kon presenteren. Het ene bericht smolt gewoon samen in het andere, een bewijs van nuchter vakmanschap bij de clubbestuurders. “Toen ik werd gevraagd, heb ik geen seconde getwijfeld,” verklapt de nieuwe voorzitter. Of hij dan niet liever voorzitter was geworden van een nog hoger aangeschreven club? “Neen. Mijn hart klopt voor Kortrijk. Het regionale aspect is trouwens het belangrijkste in het voetbal.”

Ronny Verhelst kan spreken met kennis van zaken: hij was in 2012 en 2013 de eerste onafhankelijke voorzitter van de Pro League nadat hij het profvoetbal al van de andere kant van de tafel grondig had leren kennen. “Ik werkte voor Belgacom en daarna van 2001 tot 2011 voor Telenet.” Daar realiseerde hij onder meer de overname van Canal Plus en maakte hij van de mobiele activiteiten een succes. In die tijd haalde Telenet ook de voetbalrechten binnen. “Zo zat ik met de voetballeiders aan de onderhandelingstafel voor de televisiecontracten.”

In 2011 werd Verhelst aangetrokken door het Duitse Tele Columbus, de op twee na grootste kabelnet-operator in dat land. Hij werd er een topman maar werd er geconfronteerd met de onstabiele situatie van het bedrijf. Het was zijn opdracht om het door schulden geplaagde bedrijf klaar te maken voor de verkoop aan marktleider Kabel Deutschland, maar dat werd verhinderd door het Duitse controleorgaan op de mededinging.

Yves Leterme

In die tijd was het dat de West-Vlaming als opvolger van Ivan De Witte de Pro League leidde met onder anderen Joseph Allijns in zijn raad van bestuur. “Een boeiende, maar heel complexe opdracht”, zo kijkt hij op zijn passage bij de voetbalbond terug, daar waar hij een nieuwe structuur en vele vernieuwingen doorvoerde. Door de problemen bij Tele Columbus moest hij die Pro League trouwens ook gauw weer verlaten en slaagde hij erin om het bedrijf in gunstige omstandigheden naar de beursgang te leiden. Opmerkelijk is dat hij daarvoor onder meer de steun kreeg van Yves Leterme, die net de Wetstraat had verlaten en in de raad van beheer werd opgenomen. De zoon van de ex-premier is… KVK-algemeen manager Matthias Leterme.

Doelstellingen

“Ik hoop met mijn ervaring in de voetbalwereld enerzijds en in de business en de digitale wereld anderzijds te kunnen bijdragen tot de vooruitgang van KV Kortrijk en van het Belgisch voetbal”, zegt hij. “Want een clubleider mag zich niet uitsluitend inlaten met zijn eigen club, hij moet ook om het geheel bekommerd zijn. Het gaat erom dat wij het product voetbal zo aantrekkelijk mogelijk maken.”

En KVK? “Ik ben ervan overtuigd dat ik KVK naar een hoger niveau kan tillen, altijd in samenwerking met de mensen die tot hiertoe goed werk verricht hebben. Uiteraard zal ik daarbij mijn eigen accenten leggen.”

Joseph Allijns was niet enkel 19 jaar voorzitter van ‘het nieuwe KV Kortrijk’, hij behoorde ook al sinds jaren tot de raad van bestuur van de Pro League. Ook daar gaf hij zijn mandaat af. Is het de bedoeling dat Ronny Verhelst hem – met zijn kennis als ex-voorzitter van de Pro League – zal opvolgen? “Ik wil daarover eerst praten met de mensen van de club,” reageert hij. “Als de collega-voorzitters dat willen, dan moet ik daarover nadenken. Maar we zullen zeker onze stem laten horen tijdens de algemene vergadering.”

En dan de vraag die altijd weer op de lippen van de KVK-supporters ligt: kan de nieuwe voorzitter met zijn uitgebreide netwerk in binnen- en buitenland zorgen voor de bouw van een nieuw stadion, waarvoor op het bedrijventerrein Evolis de grond ligt te wachten? “Ik weet dat het stadion al een paar jaar een hot topic is in Kortrijk. Voor iedere club is een goede accommodatie heel belangrijk. Kortrijk heeft daarin al mooie stappen gezet. Ik zal zeker niet nalaten om er mijn schouders onder te zetten.”

