KVK-trainer Yves Vanderhaeghe niet tevreden na dubbel verlies in oefenmatchen: “Duidelijk gebrek aan efficiëntie” Eddy Soetaert

09 oktober 2020

15u25 0 KV Kortrijk KV Kortrijk verloor zijn twee oefenpartijen tegen 1B-clubs. Dinsdag werd het 3-4 tegen RWDM, vrijdag 0-1 tegen Club NXT. “Daar ben ik natuurlijk niet gelukkig mee”, reageert trainer Yves Vanderhaeghe. “Dit is niet goed voor het vertrouwen. Ik zag een duidelijk gebrek aan efficiëntie.”

De coach stapte ontevreden van het veld nadat zijn team vrijdag op de middag tegen Club NXT diverse kansen had laten liggen om te scoren. Eén keer ging het zelfs zover dat Dewaele, Mboyo en Ocansey over mekaar heen vielen, toen één van hen een geloste bal simpel had kunnen binnenwerken. Nadien kwamen er nog kansen voor Stojanovic en Dewaele. De eerste kopte de bal op de bovenkant van de deklat, de tweede maakte een snelle actie maar zijn schot zoefde voorlangs. In het laatste kwartier leverden de voorzetten van D’Haene en Dewaele niets op. Het is een pijnlijke vaststelling in het vooruitzicht van de komende wedstrijden op Mechelen en thuis tegen Anderlecht.

Sainsbury valt uit

KVK was tegen Club NXT gestart zonder zijn internationals Makarenko en Selemani, maar voor het overige wel met zijn basisteam. Het verloor wel al vroeg Trent Sainsbury die zijn enkel omsloeg, toen hij neerkwam op de voet van een tegenstander. Zo kwam Rougeaux meteen naast Derijck in het centrum van de defensie. Na een uur scoorden de Bruggelingen niet onverwacht via Sandra. De bezoekers etaleerden meer technische vaardigheid en profiteerden van het feit dat KVK de oefenpartij niet met de inzet van een competitiematch aanpakte. De thuisploeg hield vooral De Sart als controlerende middenvelder en Jonckheere net als op Stayen op de tien.

De vraag of Vanderhaeghe wat had geleerd van de twee oefenwedstrijden zorgde voor een geprikkeld antwoord. “Ik heb geleerd dat we twee keer verloren. We hadden best wel meer kwaliteit mogen brengen. We kregen genoeg mogelijkheden om te scoren, maar ik zag een duidelijk gebrek aan efficiëntie”, aldus de coach.

Het fenomeen is niet nieuw. Ook in de competitie werd met uitzondering van de 3-0 tegen Moeskroen nog maar met mondjesmaat gescoord. In de overige zeven wedstrijden werden amper zes goals gemaakt. Dan valt het mee dat de defensie al vier keer de nul hield.

Ik was niet fit tegen Eupen. Ik had niet mogen spelen. Maar deze twee oefenwedstrijden waren goed voor mijn vertrouwen. Pape Gueye

Nadat Pape Gueye zich had laten fotograferen samen met twee Senegalese jongens van Club NXT wou hij best nog even terugkomen op zijn tijd bij KV Kortrijk. “Ik had tijd nodig om me aan te passen”, zegt hij. “Ik speelde in november mijn de laatste wedstrijd met Aalesunds. Hier kreeg ik maar enkele minuten, zodat ik nog altijd geen volledige competitiematch speelde. Daarom vroeg ik om met de beloften te mogen meedoen. Want ik werk hard, ik wil er komen.”

Dat hij tegen Eupen compleet de mist inging, is voor hem verleden tijd. “Ik was niet fit. Ik had niet mogen spelen. Maar deze twee oefenwedstrijden waren goed voor mijn vertrouwen.”

Tegen RWDM speelde Gueye dinsdag de volle duur en scoorde hij ook. Tegen Club NXT kon hij zich niet tonen tijdens zijn invalbeurt. Misschien krijgt hij straks wel kansen nu Selemani even geschorst aan de kant moet staan. “Het is mogelijk. Ik wil er dit keer klaar voor zijn”, zegt hij. “Het hangt ook af van het systeem dat de coach wil spelen, 4-3-3 of 4-4-2.”

Wat hijzelf prefereert? “4-4-2. Maar alles is goed voor mij, als ik maar in de ploeg sta. Daarvoor ben ik naar hier gekomen.”