KVK-coach Yves Vanderhaeghe spaart aan vooravond van duel met STVV lof voor nieuwkomer Sainsbury niet: “Trent is secuur en perfect in duels” Eddy Soetaert

02 oktober 2020

17u05 0 KV Kortrijk Op weg naar Stayen voor een cruciaal moment in de competitie evalueert KVK-trainer Yves Vanderhaeghe zijn team dat na een nul op zes is weggezakt uit de kopgroep van de Pro League. Nieuwkomer Sainsbury krijgt na zijn debuutmatch alvast goede punten van zijn coach: “Hij is enorm secuur en een versterking voor de groep.”

Na een luik van drie speeldagen tussen twee interlandbreaks in, zal Vanderhaeghe zien waar hij met zijn team aan toe is. Voor hij eraan begon, zei hij nog: “Geef me een zege, een draw en een nederlaag en ik zal ermee kunnen leven.”

Uit op Standard en thuis tegen Antwerp werd evenwel twee keer verloren, dan kan zijn prognose alleen nog ietwat worden goedgemaakt met winst in Sint-Truiden. “We hadden twee keer een nederlaag kunnen vermijden”, zegt de coach. “Op Standard kregen we de strafschop niet die we verdienden. Tegen Antwerp lieten De Sart en Selemani kansen onbenut om op 2-0 te komen. En Gueye kopte de lonkende gelijkmaker naast.”

Calimero

En dan was er nog de owngoal van Trent Sainsbury die werd goedgekeurd, terwijl Mbokani, die in feite buitenspel stond, hem door zijn positie beïnvloedde. “Ik wil geen calimero zijn, maar we voelen al jaren dat je als kleine club soms wordt benadeeld. Ik wou er niet over beginnen, maar als je ziet dat tegen ons - wij die toch het spel maakten - 25 fouten werden gefloten en tegen Antwerp maar zes, één per kwartier zowaar, dan begrijp je waarom mijn spelers zo geïrriteerd waren op het veld. Die jongens voelen dat ook aan.”

Op naar STVV dan maar. “De Limburgers haalden ook soms punten te weinig. Voor hen is het van moeten. Wij van onze kant moeten niet twijfelen, we moeten de sleutelmomenten beter naar ons toetrekken,” aldus Vanderhaeghe.

Met Sainsbury heeft de KVK-coach er naast Derijck in het hart van de verdediging alvast een sterkhouder bij. De Australiër is een vat vol ervaring en paste zich vorige vrijdag meteen aan. “Pech voor Trent van die owngoal, maar ik onthoud vooral zijn uitstekende eerste helft waarin hij heel secuur was en perfect in de duels”, prijst de coach.

Met Dewaele

Het goede nieuws voor KV Kortrijk is dat Gilles Dewaele er weer bij is. De voorbije twee maanden werd hij door de supporters beide keren verkozen tot Kerel van de Maand, wat beslist geen verrassing is. De kustjongen die debuteerde bij Cercle en daarna drie jaar uitkwam voor Westerlo, woont inmiddels in Lendelede en is door zijn strijdlust en snelheid meteen een lieveling van de fans geworden. Dewaele is op rechts wat D’Haene is op links.

Niet iedereen was even blij met de beslissing om Dewaele uit de groep en dus uit de ploeg te houden tegen Antwerp. “Het hoefde inderdaad niet”, geeft Vanderhaeghe toe. “Maar toen Gilles meldde dat zijn vrouw positief had getest op corona, vonden wij het niet opportuun om hem nog bij de andere spelers te laten komen. Nadien testte hij twee keer negatief zodat hij vanaf donderdag weer met de groep kan meetrainen.”

Elke trainer wil er altijd versterking bij. Maar ik begrijp ook dat we iemand moeten halen met het juiste profiel. Yves Vanderhaeghe

Het lijdt geen twijfel dat Dewaele op Stayen zijn stek weer zal innemen, ten koste van Ocansey die zich maar niet kan doorzetten zoals hij dat in zijn betere dagen bij Eupen wel deed. Rest de vraag of KVK nog een vervanger haalt voor diepe spits Terem Moffi. “Dat hoop ik natuurlijk”, zegt Vanderhaeghe. “Elke trainer wil er altijd versterking bij. Maar ik begrijp ook dat we iemand moeten halen met het juiste profiel. Tenslotte zijn het mijn bazen die erover beslissen. Ik zal het ten laatste maandag - de laatste dag van de mercato - vernemen.”