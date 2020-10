KV Kortrijkdoelman Marko Ilic kent wat van synthetische velden: “Wij speelden op dak van shopping center” Eddy Soetaert

01 oktober 2020

18u54 0 KV Kortrijk Zaterdag speelt KV Kortrijk op het synthetische veld van Stayen te gast bij Sint-Truiden. Marko Ilic, de sinds kort aangeworven doelman, kent er alles van: “Ik speelde met Vozdovac altijd op een synthetisch veld. Het ligt op het dak van een shopping center.”

Hij is nog altijd maar 22 jaar, maar speelde al twee seizoenen fulltime in de Servische Super League zodra hij door FK Vozdovac werd overgenomen van FK Vojvodina, de club uit zijn geboortestad Novi Sad. Het stadion van Vozdovac is anders best wel uniek. Het werd zeven jaar geleden gebouwd bovenop een nieuw shopping center en heeft een capaciteit van 5.175 toeschouwers.

De hele week trainde KV Kortrijk op het synthetische veld van de buren van tweedenationaler FC Gullegem, kwestie van het balgevoel te hebben op weg naar de komende verplaatsing waarvan Yves Vanderhaeghe zegt: “Na de nul op zes moeten we de zaken zo snel mogelijk rechtzetten.”

Marko Ilic voelt zich al thuis in Kortrijk, al wordt het nog beter als zijn vriendin, die nu nog studeert in Novi Sad, straks overkomt. “Dan gaan we Brugge, Gent, Parijs en Amsterdam bezoeken, alles ligt hier binnen handbereik”, weet hij inmiddels. “Maar ook Kortrijk heb ik leren kennen als een gezellige stad. De mensen zijn vriendelijk en behulpzaam en alles is hier ter beschikking.”

De nul houden

Maar het belangrijkste situeert zich uiteraard binnen de club. Daar krijgt Adam Jakubech tot hiertoe de voorkeur als doelman, al is hij ‘maar’ een huurspeler voor één seizoen, terwijl Ilic een contract voor vier jaar heeft getekend. “Adam is een toffe kerel. We hebben hetzelfde karakter en dezelfde culturele achtergrond. Ik train uiteraard keihard, want ik wil klaar zijn wanneer de coach me in de ploeg brengt”, zegt de Serviër, die alle jeugdcategorieën van de nationale ploegen doormaakte.

Intussen heeft hij vanaf de bank van KVK het verschil tussen de Belgische en de Servische competitie kunnen inschatten. “Het Belgisch voetbal is fysiek krachtiger, gebaseerd op een sterke conditie. In Servië is het meer technisch. Maar voor een doelman maakt dat niet zoveel uit. De nul houden, da’s overal het doel.”