KV Kortrijk: ‘Ook op de staanplaatsen wordt het zitten’ Jelle Brulez klaar om alle abonnees zondagavond te ontvangen

Eddy Soetaert

08 september 2020

19u24 0 KV Kortrijk Jelle Brulez drukt er op: “Met je abonnementskaart kom je er zondagavond voor de wedstrijd KV Kortrijk-Moeskroen niet in. Je moet uiteraard wel een abonnement bezitten maar je dient je bovendien te registreren via de ticketwebsite van KV Kortrijk. Die gaat - afhankelijk van de Pro League - woensdag of donderdag open.”

“Er kunnen nog zo’n 150 gegadigden een abonnement kopen. Dan zijn we aan de maximumgrens van 2.980 toegelaten toeschouwers”, aldus de commercieel manager die met een team van medewerkers instaat voor de planning in het stadion. Of er ook zoveel zullen zijn, valt te betwijfelen: her en der zeggen supporters dat ze in deze corona-omstandigheden toch maar liever naar tv zullen kijken.

“De maatregelen die we nu treffen, worden uiteraard alleen maar toegepast tijdens de corona-periode. Daarna valt alles terug op het vroegere systeem. Zo zullen onze supporters nu haast zeker niet terecht kunnen op de plaats of zelfs in de tribune waarvoor ze een abonnement hebben gekocht. Eén voorbeeld: er zijn meer mensen met een abonnement voor de staantribune dan er volgens de maatregelen op mogen. We hebben daar 1.300 abonnementen voor nu maar 800 plaatsen.”

“En er is meer: het staat vrijwel vast dat iedereen zal moeten neerzitten in het stadion, ook de mensen in de staantribune. Dat allemaal om de mogelijke verspreiding van het virus te vermijden,” beseft Jelle Brulez.

Wie kan in de bubbel?

KV Kortrijk plant diverse compartimenten van telkens 400 toeschouwers met uitzondering van de hoofdtribune waarin er kleinere vakken worden gevormd. Voor elk compartiment komen de supporters via een aparte ingang binnen. Dat allemaal zal naar de fans toe nog worden gemaild.

Een tijdslot is er niet, uitgenomen voor de hoofdtribune. Daar moeten de VIPS - voor de wedstrijd van zondag om 20u45 - ten laatste om 19u35 present zijn. Vanaf 19u45 worden de andere supporters voor deze tribune toegelaten.

Wie waar gaat zitten wordt via algoritmes binnen het ticketsysteem bepaald. Wie de leiding neemt over een bubbel - bv. een persoon met vier vrienden of een vader met twee kinderen - moet straks registreren en daarbij niet enkel het nummer van zijn eigen abonnement doorgeven maar ook dat van de mensen die hij mede wenst te registreren. Meteen krijgt de ‘leider’ zijn plaatsen toegewezen. Hij is ook de persoon die drank en snacks kan ophalen, dit tot een kwartier voor het einde van de wedstrijd. Individueel registreren kan uiteraard ook, dan zit je op anderhalve meter van andere supporters.

“Het wordt een ongewone belevenis waarbij we de supporters oproepen om de regels te volgen en om sober te juichen wanneer onze club scoort”, onderstreept Jelle Brulez.

KV Kortrijk won dit seizoen nog niet in eigen huis. Misschien zal de vertrouwde steun van de supporters een gunstig effect hebben.