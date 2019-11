KV Kortrijk officieel in degradatiegevaar: “Geen paniek, er zakt er maar één” Eddy Soetaert

09 november 2019

23u09 1 KV Kortrijk Het was een zwarte dag voor KV Kortrijk: niet enkel Waasland-Beveren wint (uiteraard), ook Cercle Brugge, wat maakt dat de hekkensluiter dichterbij komt en KV Kortrijk hiermee officieel in degradatiegevaar verkeert.

“We moeten niet beginnen panikeren”, reageert Yves Vanderhaeghe meteen. “Er zakt er maar één en we staan nog altijd wel zeven punten voor. Liever zeven voor dan zeven achter. Ik begrijp de onvrede van de supporters maar met boegeroep gaan we niet vooruit. Ik blijf in ieder geval kalm.

“Het is waar dat we na het verlies van vandaag een periode zullen nodig hebben om honderd procent zekerheid te hebben, maar ik heb er wel alle vertrouwen in.” De Kortrijk-coach zag ook waar het schoentje andermaal wrong. Zijn defensie blijkt week na week een zeef. “We krijgen te gemakkelijk goals binnen. We zoeken te weinig het contact. De tegenstander kan gewoon wandelen doorheen de verdediging.” Komt daarbij dat zijn aanvallers ontzettend veel kansen nodig hebben om één doelpuntje te scoren. “Ik heb meer aandacht voor de 28 doelpunten die we hebben geïncasseerd”, zegt Vanderhaeghe dan. “In 15 wedstrijden hebben we anders niet zo weinig gescoord.”

Zo eindigt KV Kortrijk de heenronde met maar 14 punten. De laatste twee seizoenen deed het niet of maar amper beter maar zette daarna een opmerkelijke terugronde neer die het team nog tot op de valreep deed strijden voor play-off 1. Niets laat voorzien dat dit ook nu mogelijk is.

“Qua strijd kan ik mijn spelers niet veel verwijten”, aldus Vanderhaeghe. “Het groot werkpunt is alerter zijn in de defensie. Dat spook achtervolgt ons nu al vele weken. We starten andermaal goed, maar bij de eerste tegenaanval is het prijs. We herstellen ons meteen, gaan er weer tegenaan maar bij de tweede uitbraak is het 0-2. Ik vond dat er bij 1-2 nog best wel mogelijkheden waren, maar de strafschop deed natuurlijk de deur dicht.”

De volgende twee wedstrijden zijn ook al niet van de poes: naar Anderlecht, thuis tegen Gent. “Misschien komt de ommekeer er in één keer wel. We moeten ten strijde durven trekken, dan komt alles wel goed,” vermoedt de coach die straks twee ex-teams in de ogen moet kijken.