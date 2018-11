KV Kortrijk lonkte al weken naar Vanderhaeghe: “Kon het niet maken om na mijn ontslag bij Gent al te onderhandelen” ESK

19 november 2018

08u28 0 KV Kortrijk Yves Vanderhaeghe traint vanmiddag voor het eerst weer KV Kortrijk. Hij werd op 8 oktober ontslagen bij AA Gent en meteen toonde Kortrijk interesse voor zijn vrijgekomen ex-coach. “Ze trokken aan mijn mouw, maar ik wilde toen nog niet onderhandelen omdat ik dat niet kon maken tegenover Glen De Boeck.”

Hoewel de supporters hem destijds met pek en veren insmeerden bij zijn vertrek naar Oostende, bleef bij het KVK-bestuur na zeven jaar goede samenwerking de appreciatie voor de mens Vanderhaeghe en zijn prestatie als coach. Ze hadden hem al wat graag gehaald toen ze voor Anastasiou en... De Boeck moesten kiezen. Zijn ontslag bij Gent was dan ook het moment om de banden weer aan te halen.

Zelf gebeld

“Pas een week voor Glens ontslag hebben we weer ernstig contact gehad, toen bleek dat ze bij Kortrijk overtuigd waren van hun beslissing om De Boeck te bedanken.” Dat vertelde Yves Vanderhaeghe aan de regionale zender WTV. Het definitieve akkoord kwam er pas in de nacht van woensdag op donderdag, waardoor manager Leterme - die het De Boeck onder vier ogen wou vertellen - niet anders kon dan wachten tot na de oefenmatch in Antwerpen. Daar vernam hij zijn vonnis, via via, evenwel al tijdens de wedstrijd. “Kortrijk kon kordater geweest zijn om het hem te melden”, oordeelt Vanderhaeghe. “Ik heb Glen daarna zelf gebeld. Hij weet dat ik pas heb toegezegd toen ik wist dat hij zou worden ontslagen.”

Troebele relatie met fans

Hoe het nu moet met de clan Kortrijkse supporters die Vanderhaeghe nog niet hebben vergeven? “Ik heb hier in het verleden goede resultaten gehaald. Als we dat opnieuw doen, zal iedereen wel goed gestemd zijn.”

De nieuwe coach start met een trip naar Oostende en een thuismatch tegen Moeskroen. “Vier op zes moeten we zeker halen. Ik heb gehoord vanuit Oostende dat ze me ‘heel goed’ zullen onthalen.”

Sinds hij T1 is, haalde Vanderhaeghe telkens play-off 1 - één keer bij Kortrijk, tweemaal bij Oostende en één keer bij AA Gent. Om dat kunstje in Kortrijk over te doen, moet hij al wel een kloof van 7 punten dichten op... AA Gent.

Vanmiddag traint hij een eerste keer zijn nieuwe groep. Van het gezelschap waarvan hij in mei 2015 afscheid nam, is alleen Teddy Chevalier nog over. Hem weer doen scoren, is al een eerste opdracht. (ESK)