KV Kortrijk-coach Yves Vanderhaeghe over de angst voor corona in zijn spelersgroep: “Het is elke keer bang afwachten” Eddy Soetaert

17 september 2020

17u22 0 KV Kortrijk “Twee keer per week worden we getest. Pas de volgende dag krijgen wij het resultaat en ik kan je verzekeren dat het altijd bang afwachten is”, zegt KV Kortrijktrainer Yves Vanderhaeghe, die inmiddels al met een paar coronagevallen werd geconfronteerd. Ook vrijdag 18 september is het weer bang afwachten. Een dag eerder werd de groep immers opnieuw getest.

Op vrijdag 4 september, aan het einde van de eerste week van de interlandbreak, testten zowel Faiz Selemani als Pelé Mboyo positief. “Dat komt hard aan binnen de groep”, weet Vanderhaeghe. “De jongens die het vaakst contact met hen hebben, vrezen dat ze bij een volgende test ook positief zullen zijn.”

Alleen als ze weer negatief testen, kunnen ze worden opgesteld. “Het slechte nieuws was dat Selemani ook een tweede keer positief testte op vrijdag 11 september. Het goede nieuws was dat Mboyo negatief was.” Misschien was Mboyo al enkele dagen eerder besmet en dus eerder weer coronavrij. “Zondagvoormiddag, de dag van de wedstrijd tegen Moeskroen, vernam ik dan dat Moffi ziek was, dat ik hem niet kon opstellen. Daarom moest ik er Mboyo bij roepen, hoewel hij de hele week alleen maar individueel had kunnen trainen.”

Dat doet nu ook Selemani al de hele tijd, in de hoop dat zaterdag het resultaat van zijn test op vrijdag gunstig zal zijn. “Het wordt onderschat hoe de groep daarmee bezig is, al doet iedereen zijn uiterste best om een besmetting te verhinderen”, zegt de coach. “Ook voor mezelf is het niet eenvoudig: je kunt pas je ploeg opstellen als je met zekerheid weet wie voor selectie in aanmerking komt.”

Wedstrijdritme

Intussen bereidt Vanderhaeghe intensief de wedstrijd van zondag op Standard voor. “Vandaag hebben we een echte wedstrijd gespeeld om wedstrijdritme te creëren. Het was best pittig, maar we hebben nog drie dagen om uit te rusten. Zij moesten trouwens ook nog Europees het veld op.”

Na een algemene opwarming en het afhaspelen van automatismen in het afwerken, werd donderdag drie keer een kwartier vol gas gespeeld met elf tegen elf. “We willen er alles aan doen om voor een goed resultaat te gaan zondagnamiddag in Luik”, besluit Vanderhaeghe vol overtuiging.