KV Kortrijk als enige niet naar het buitenland: “De competitie is hier en niet in Spanje, hé”

06 januari 2020

Als enige club uit 1A trekt KV Kortrijk niet op winterstage in het buitenland. Niet uit financiële noodzaak, wel omdat het een gewoonte is bij de ‘Kerels’. Voor het vijfde jaar op rij blijven ze in ons land tijdens de winterstop. Niemand die daar over klaagt. Integendeel, zeker met het zachte weer dat deze week voorspeld wordt. En al zeker niet voor middenvelder Kristof D’haene, die vrijdag papa wordt en dus veel liever in onze contreien vertoeft dan in het zuiden van Spanje. “De velden mogen dan misschien wel beter zijn in Spanje of Dubai, de competitie is hier en niet ginder, hé”, lacht Hannes Van der Bruggen. KVK kan er alvast maar beter meteen staan in januari: met een dubbele confrontatie in de halve finale van de Cup tegen Antwerp wacht een stevige uitdaging.