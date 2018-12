Kumordzi na dopingschorsing openhartig: “Ik zat toen heel diep” Eddy Soetaert

07 december 2018

09u43 0 KV Kortrijk “I’m not a cheater.” Bennard Kumordzi onderstreept het herhaaldelijk. Ja, hij had een derivaat van wiet in zijn urine, “maar dat is niet prestatiebevorderend. Ik wil dat de mensen weten dat ik geen valsspeler ben. Ik gebruikte toen ik diep in de put zat.”

Morgen is hij met KV Kortrijk te gast bij Racing Genk waar hij vijf jaar speelde, in de stad waar zijn gezin nog altijd woont en zijn kinderen naar school gaan. En vooral: waar de supporters in september een spandoek ontrolden met de openlijke steun aan hun ex-speler, ‘Free Kumo’.

“Het heeft me goed gedaan. Ik zal ze na de wedstrijd bedanken. Ik kreeg dezelfde steun van hen als toen ik anderhalf jaar out was met mijn beenbreuk. Het blijft vreemd om tegen Racing Genk te spelen, maar het is part of the job. Natuurlijk wil ik winnen”, zegt Bennard Kumordzi, weer voetballer, gelouterd na zes maanden schorsing.

In oktober vorig jaar bleek zijn urine een net iets te hoge hoeveelheid van het niet-prestatiebevorderende Carboxy-THC te bevatten, lees: wiet. Het kostte hem vier maanden schorsing en omdat hij intussen - onwetend dat het niet mocht - weer ging trainen, nog eens zes weken extra.

“Het was mijn fout”, geeft hij meteen toe. “Ik zat in een heel moeilijke periode: mijn moeder was overleden, ik moest elke dag op en af naar Leuven voor mijn ernstig zieke dochter. Ik zat zo diep, ik was op een punt gekomen dat ik dacht: wat er ook gebeurt, het geeft allemaal niet. Ik moet KV Kortrijk bedanken: veel andere clubs hadden hun speler, zeker op die leeftijd (33), ontslagen. Daarom ben ik ook keihard blijven trainen, met de hulp van ‘personal coach’ Björn Poels, tien jaar kine bij Racing Genk.”

Yves Vanderhaeghe zette Kumordzi bij zijn komst meteen in het elftal. In drie wedstrijden incasseerde KV Kortrijk maar één doelpunt, een strafschopgoal. Het slot zit weer op de deur. “Kumo en Kagelmacher zijn twee centrale verdedigers die de rest coachen”, prijst Vanderhaeghe. “Nu moeten ze het tegen de beste ploeg van het land maar eens bewijzen.”