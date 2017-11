Kortrijk zet Anastasiou dan toch op de keien, De Boeck neemt over Kortrijk werft ook Lorenzo Staelens aan als hulptrainer Redactie

11u18 42 VDB Lorenzo Staelens, KVK-voorzitter Joseph Allijns en Glen De Boeck. KV Kortrijk KV Kortrijk heeft de samenwerking stopgezet met hoofdtrainer Yannis Anastasiou. De Griek betaalt samen met assistent-trainer Steve Rutter en fysiektrainer Youssef Vos het gelag voor een teleurstellende reeks (5 op 33) in de competitie. Het ontslag van Anastasiou is al het achtste in de Jupiler Pro League. Glen De Boeck neemt over in het Guldensporenstadion en krijgt Lorenzo Staelens als assistent.

We zijn nog niet eens halfweg de competitie en ook KV Kortrijk heeft zijn coach een C4 gestuurd. De West-Vlaamse club kampeert op de voorlaatste plaats in het klassement van de Jupiler Pro League en kon al 11 wedstrijden niet meer winnen. Een ontgoochelende reeks dus, waarvoor Anastasiou en zijn staff nu een dure prijs betalen.

De Griek kwam deze zomer over van Roda JC en kon de harten bekoren met een degelijke seizoensstart (6 op 9). Toch kon hij niet verhinderen dat Kortrijk de voorbije maanden wegzakte in het klassement. Al weken stond de positie van Anastasiou onder druk. De Griek won niet meer sinds de derde speeldag en haalde sindsdien dus een ontluisterende 5 op 33. Kortrijk staat in de stand momenteel voorlaatste met elf punten na veertien speeldagen.

De 44-jarige Anastasiou streek deze zomer neer in Kortrijk als opvolger van de Franse Algerijn Karim Belhocine. Voor de Griek, een voormalig speler van onder meer Anderlecht (1999-2000), Roda JC (2000-2004) en Ajax (2004-2006), was Kortrijk zijn derde club als hoofdcoach. Eerder stond hij, naast Roda JC, ook nog aan het roer bij de Griekse topclub Panathinaikos (2013-2015).

VDB

De Boeck neemt over

Glen De Boeck (46) wordt de nieuwe coach van KV Kortrijk. De ex-Rode Duivel zal er zoals eerder bij Cercle en Moeskroen worden geassisteerd worden door Lorenzo Staelens (53). De Boeck heeft ervaring met ‘probleemgevallen’. Hij verving in november 2012 Dirk Geeraerd bij Waasland-Beveren dat toen laatste stond en verzekerde er het behoud. In januari 2016 nam hij bij Moeskroen over van Cedomir Janevski toen ook dat team laatste stond en De Boeck bracht ook daar redding. Beide keren werd hij het volgende seizoen ontslagen. Zijn beste resultaten haalde De Boeck bij Cercle Brugge met onder meer huidig Kortrijkspeler Stijn De Smet in 2008 (4de). Met assistent Lorenzo Staelens bereikte hij er de bekerfinale in 2010. Ook in Moeskroen was Staelens, oud-speler en TD bij Kortrijk, zijn rechterhand.

VDB

VDB Yannis Anastasiou.